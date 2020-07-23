Euronews: поезд на водородном топливе поможет ЕС взять курс на «зелёную» экономику

Французская компания Alstom создала поезд на водородном топливе, который может развивать скорость до 110 километров в час и перевозить до 300 пассажиров одновременно. Эта разработка позволит заменить в Европе устаревшие дизельные поезда. В Еврокомиссии уверены, что водородное топливо поможет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, сократить выбросы в атмосферу и создать тысячи новых рабочих мест, передаёт Euronews.

Водородная энергетика лежит в основе планов ЕС по переходу к «зелёной» экономике. Еврокомиссия планирует к 2024 году в шесть раз увеличить производство возобновляемого водорода, чтобы снизить его стоимость.



Этот поезд на водородном топливе — последняя разработка французской компанией Alstom. Он развивает скорость до 110 километров в час. На его борту могут разместиться до 300 пассажиров.



Но самое важное — источник энергии находится на крыше поезда. В Европе необходимо заменить пять тысяч дизельных поездов. Германия уже заказала более 40 моделей на водородном топливе и планирует вложить девять миллиардов евро в развитие водородной энергетики.

В Еврокомиссии уверены, что водородное топливо поможет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, добиться поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также позволит создать тысячи рабочих мест.



Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.

