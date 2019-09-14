Die Welt: в Германии призвали вернуть Deutsche Bahn под контроль государства

Экономическое положение немецкой государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn вызывает опасения, пишет Die Welt: в бюджете концерна не хватает €3 млрд, есть опасность того, что предприятие не сможет финансировать свои проекты. Причина — в излишней самостоятельности, считают в партии зеленых.

Федеральная счётная палата ФРГ бьёт тревогу в связи с экономическим положением компании Deutsche Bahn, пишет Die Welt. В нынешнем году бюджету государственного железнодорожного концерна не хватает €3 млрд, кроме того, возросла задолженность, сообщает издание, ссылаясь на финансовый отчёт для бундестага.

В отчёте подчёркивается, что если Deutsche Bahn не ликвидирует задолженность путём продажи своей дочерней компании Arriva, то будет не в состоянии самостоятельно профинансировать свои инвестиции. К ним относятся такие проекты, как постройка новых поездов, цифровизация железнодорожного полотна и масштабная реконструкция вокзала в Штуггарте.

Впрочем, руководство Deutsche Bahn считает, что концерн финансово стабилен, сообщает Die Welt. Несмотря на это, министр транспорта ФРГ Андреас Шойер попросил от наблюдательного совета компании «ясных ответов», а также поставил перед руководством задачу повысить эффективность предприятия.

Согласно заключению счётной палаты, ситуация в Deutsche Bahn вызывает опасения, сообщает издание. В первой половине 2019 года негативная для компании тенденция продолжилась. Долги Deutsche Bahn уже в июне перешагнули допустимую годовую отметку.

По мнению депутата от партии зелёных Свен-Кристиана Киндлера, проблема в том, что государство перестало контролировать происходящее в Deutsche Bahn, в результате чего концерн стал почти полностью самостоятельным. Киндлер считает, что предприятие давно пора реформировать, в частности, лишив его статуса акционерного общества.