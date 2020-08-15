Guardian: выход из Парижского договора по климату только навредит американской экономике

Выход из Парижского соглашения по климату не принесёт США экономической пользы, о которой заявлял Дональд Трамп, пишет The Guardian со ссылкой на исследование экономистов Института Грентема по изменению климата. Как пояснили эксперты, за последние годы затраты на использование экологически чистой энергии значительно снизились, а риски экологической катастрофы, напротив, выросли. Кроме того, отказываясь от курса на экологически чистое производство, Трамп оставляет американских рабочих в стороне от мирового прогресса, подчёркивают авторы доклада.

Выход из Парижского договора по климату не имеет экономического смысла для США, поскольку стоимость экологически чистой энергии упала с момента подписания соглашения в 2015 году, в то время как опасность климатической катастрофы возросла, пишет The Guardian cо ссылкой на исследование экономистов научно-исследовательского института Грентема по изменению климата при Лондонской экономической школе.

Рассмотрев экономические аргументы в пользу выхода США из договора, о котором Дональд Трамп объявил в июне 2017 года, учёные обнаружили, что изменение климата повлечёт за собой всё большие потери для американской инфраструктуры и собственности, а также замедлит темпы экономического роста в этом столетии. Они также пришли к выводу, что всё больше выбросов углекислого газа в атмосферу будет исходить от других стран, что делает США лично заинтересованными в успехе Парижского договора, независимо от того, будет ли Америка выполнять собственные обязательства в этом соглашении.

Как напоминает газета, в соответствии с Парижским договором страны согласились сдерживать повышение температуры на планететаким образом, чтобы оно превышало доиндустриальный уровень не более, чем на 2° С и приняли добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов для достижения этой цели. США при Бараке Обаме обязались к 2025 году сократить выбросы на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Экономисты опровергли утверждения Дональда Трампа о том, Парижский договор стал очередным соглашением, ставящим «Соединённые Штаты в невыгодное положение», которое было принято «исключительно в интересах других стран». По их мнению , повышение температуры Земли более, чем на 22° С рискует нанести Америке серьёзный экономический ущерб, в то время как расходы на выполнение обязательств США по соглашению падают.

Авторы аналитической записки пришли к выводу, что в соответствии с текущими тенденциями обязательства по договору могли бы довольно легко быть выполнены, поскольку рост использования возобновляемых источников энергии и переход от угля к более дешёвому газу уже привели к снижению выбросов.

Они также процитировали исследования, показывающие, что если бы планы Обамы были продолжены, в 2030 году США получили бы чистую выгоду в размере $39 млрд — главным образом от сокращения загрязнения воздуха в собственной стране. Выйдя из Парижского договора, США также потеряли всякую возможность влиять на выбросы других стран, которые в некоторых случаях все ещё растут, отметили они.

По мнению соавтора доклада Чарльза Донована, Трамп оказывает «медвежью услугу» американским рабочим, не принимая условия Парижского договора и «зелёного» восстановления экономики после кризиса, связанного с пандемией Covid-19. «Это будет означать, что американские рабочие останутся в стороне от того, что формирует наше экономическое будущее», — подчеркнул эксперт. «Если вы не участвуете в «зелёном восстановлении», это значит, что вы так и останетесь с массой инфраструктуры, которая в будущем будет нам не нужна», — заметил он.

Как передаёт The Guardian в последние несколько месяцев Трамп отменил множество экологических нормативных актов. Кульминацией этого процесса стало на этой неделе снятие обязательств с производителей ископаемого топлива по сокращению выбросов метана.

Один из приближённых Трампа, директор Центра энергетики и окружающей среды Института конкурентного предпринимательства Майрон Эбелл опроверг выводы лондонских экономистов и отметил важность выхода Трампа из Парижского договора для оживления экономики. По его словам, «обязательства, взятые другими странами по сокращению выбросов парниковых газов, являются всего лишь выражением добрых намерений, которые по большей части не будут достигнуты — несмотря на огромные затраты», при этом «экономические выгоды от выхода из Парижа намного перевешивают издержки».

Представитель правительства США заявил газете, что «Соединённые Штаты гордятся своими достижениями в обеспечении нашего экономического роста и экологической ответственности одновременно», подчеркнув, что в 2019 году Америка «радовалась энергетической независимости и существенном экономическому росту, одновременно лидируя в мире по сокращению выбросов CO2». При этом, по его словам, некоторые страны-участницы парижского договора продолжали увеличивать количество выбросов.