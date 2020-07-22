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Guardian: «игнорирует климатический кризис» — Тунберг раскритиковала план восстановления ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Грета Тунберг отчитала европейских лидеров, обвинив их в неспособности оценить масштабы климатической катастрофы. По словам экоактивистки, план Брюсселя по восстановлению экономики от COVID-19 не учитывает в полной мере проблемы окружающей среды, пишет The Guardian.
Guardian: «игнорирует климатический кризис» — Тунберг раскритиковала план восстановления ЕС
Reuters

Грета Тунберг обвинила европейских политиков в неспособности признать масштабы климатического кризиса. По словам юной экоактивистки, плана ЕС по восстановлению от COVID-19 на сумму €750 млрд. недостаточно для решения существующей проблемы, сообщает The Guardian.

«Они (европейские власти. — ИноТВ) по-прежнему отрицают и игнорируют тот факт, что мы сталкиваемся с климатической чрезвычайной ситуацией, и климатический кризис до сих пор ни разу не рассматривался как кризис, — заявила в интервью изданию Тунберг. — Пока с климатическим кризисом не будут обращаться как с кризисом, необходимые изменения не произойдут».
 
Накануне лидеры ЕС договорились о размере фонда восстановления и пообещали потратить 30% от суммы на климатическую повестку, но не стали особо вдаваться в детали. Тунберг и другие лидеры молодёжного протестного движения назвали предлагаемую политиками инициативу неадекватной.
 
«Мы просим наших лидеров позаботиться о самом насущном: обезопасить нас, людей во всём мире, наше будущее», — заявила центральная фигура в немецком школьном протесте 24-летняя Луиза Нойбауэр. По признанию девушки, её единомышленников всё сильнее расстраивает и тревожит, что европейские лидеры предпочитают «закрывать глаза» на такие очевидные и существенные вопросы.
 
Ещё одна видная активистка 19-летняя Аделаида Шарлье из Бельгии также раскритиковала решение глав ЕС. Она предположила, что политики, которые используют риторику о защите природы, но не принимают для этого срочных мер, хуже тех, кто отрицает глобальное изменение климата.
 
«Мне кажется, что, когда лидеры преуменьшают климатический кризис,  это намного опаснее, чем его полное отрицание. Потому что мы действительно полагаем, что можем довериться им и движемся в верном направлении. А это опасно и неправильно», — отметила Шарлье.
 
Активисты написали открытое письмо лидерам ЕС, требуя от них немедленных действий, чтобы избежать наихудших последствий климатического кризиса. В послании группы, которое подписали 80 тыс. человек, в том числе некоторые ведущие учёные мира, утверждается, что пандемия COVID-19 показала: большинство правительств способно действовать быстро и решительно, когда они считают это необходимым. Но в их реакции на изменения климата отсутствует такая же срочность.
 
«Сейчас становится яснее, чем когда-либо, что климатический кризис никогда не рассматривался как кризис ни политиками, ни СМИ, ни бизнесом или финансовой сферой. И чем дольше мы будем притворяться, что находимся на надёжном пути к снижению выбросов и что действия, необходимые для предотвращения климатической катастрофы, доступны внутри сегодняшней системы… тем больше драгоценного времени мы потеряем», — говорится в документе.
 
Ранее ЕС обнародовал предложения по новой «зелёной сделке», которые призваны снизить парниковые газы в атмосфере без ущерба для экономики и благосостояния населения. Но экоактивисты отвергли предлагаемую Брюсселем идею по сведению выбросов углерода к нулю к 2050 году, сочтя её «опасно непритязательной».
 
По мнению Тунберг, исправить ситуацию по силам простым гражданам, которым всего лишь нужно потребовать от властей принять вызов. «Я вижу надежду в демократии и в людях, — сказала она. — Если люди поймут, что происходит, тогда мы сможем достичь чего угодно. Мы сможем оказать давление на тех, кто находится у власти, если мы просто решим, что с нас хватит, и это всё изменит».
 
На этой неделе португальский Фонд Галуста Гульбенкяна присудил Тунберг премию за гуманизм. Она пообещала передать полученные средства в размере €1 млн. группам, работающим над защитой окружающей среды, обращает внимание The Guardian. 
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Guardian Великобритания Европа
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