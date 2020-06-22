CNN: климатические изменения угрожают будущему большого спорта

Изменения климата представляют угрозу для будущего спортивных мероприятий и большого спорта, пишет CNN со ссылкой на исследование организации Rapid Transition Alliance. Как отмечается в статье, повышение температур в мире представляет опасность для здоровья спортсменов и болельщиков. Кроме того, глобальное потепление может привести к тому, что часть стадионов и спортивных объектов окажутся затоплены.

Из-за климатического кризиса будущее большого спорта и спортивных мероприятий по всему миру находится под угрозой, пишет CNN со ссылкой на исследование, опубликованное организацией Rapid Transition Alliance. При этом глобальная спорт-индустрия так и не смогла разобраться с проблемой своих собственных выбросов углерода.

Для здоровья игроков и болельщиков опасность будут представлять жара и тепловые удары, а экстремальные погодные явления и повышение уровня моря, вызванные изменением климата, приведут к затоплению стадионов и спортивных площадок, а повышение уровня моря будет угрожать полям для гольфа, говорится в докладе.

Согласно исследованию, почти четверть футбольных стадионов английской лиги могут к 2050 году оказаться затопленными. Кроме того, повышение уровня моря представляет угрозу для трети полей для гольфа, используемых в рамках турнира British Open.

Вдобавок проводить зимние Олимпийские игры, наряду с другими зимними соревнованиями, станет всё труднее из-за повышения температуры, говорится в докладе.

Экстремальные погодные явления, которые связаны с ростом температуры, уже влияют на крупные спортивные соревнования во всём мире. Так, тайфун «Хагибис», который в 2019 году устроил хаос в Японии, породил сумятицу на Кубке мира по регби. А в 2020 году в Австралии дым от разрушительных лесных пожаров внёс свои коррективы в проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

При этом исследование, опубликованное в субботу, показало, что спортивному руководству в основном не удаётся разобраться ни с текущем кризисом, ни с их ролью в его создании.

По мнению авторов исследования, выбросы углекислого газа от спортивной деятельности в мире, по самым скромным оценкам, равна выбросам Анголы, а, по максимальным оценкам, Испании.

Более того, спортивная индустрия отреагировала на эту проблему «крайне неадекватным» образом, считают исследователи. По их словам, только «крошечная часть» мировых лиг, федераций, турниров, клубов и спортивных организаций достигла целей по выбросам углекислого газа, озвучила свои обязательства по охране окружающей среды или подписала рамочную программу действий ООН в области спорта и климата.