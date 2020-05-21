Die Welt: карантин привёл к резкому спаду вредных выбросов — однако эффект может оказаться недолговечным

Спад производства и снижение объёмов траффика из-за карантина привели к тому, что уровень выбросов углекислого газа упал на 17%, пишет Die Welt, ссылаясь на исследование британских учёных. Впрочем, исследователи отметили, что сокращение, скорее всего, будет краткосрочным и после снятия ограничений мир быстро вернётся к прежнему уровню загрязнения.
Пандемия коронавируса привела к сильному спаду и даже полным остановкам ряда производств, грузового транспорта, авиационного сообщения и использования частных автомобилей, пишет Die Welt. Как отмечает издание, в истории ещё не было столь резкого сокращения энергопотребляющих процессов.ц
Очевидно, что данные события привели к глобальному сокращению выбросов углекислого газа. Согласно подсчётам британских учёных, из-за карантинных мер выбросы углекислого газа достигли уровня 2006 года. По словам возглавлявшей исследования Коринны Ле Куер, уровень выбросов в апреле 2020 года был на 17% ниже, чем в прошлом году. Ле Куер отмечает, что ожидала меньшего эффекта и приводит в пример последствия финансового кризиса 2009 года: тогда выбросы сократились всего на 1,4%.
Исследование также установило, что наибольший вклад в снижение количества выбросов внесло уличное движение: на него приходится 50% сокращения, пишет Die Welt. Учёные подсчитали, что из-за пандемии мировой уличный траффик сократился вдвое. Кроме того, исследование показало, что в климатических дебатах преувеличивается роль авиационного сообщения: несмотря на то что полёты по всему миру сократились на 75%, это оказало лишь небольшое влияние на выбросы углекислого газа.
Впрочем, несмотря на сокращение количества выбросов, концентрация углекислого газа в атмосфере почти не изменилась, отмечает издание. «Короткой паузы, вызванной карантином, недостаточно для того, чтобы направить климатическое развитие на путь соответствия целям Парижского соглашения по климату», — приводит Die Welt слова председателя немецкого климатического консорциума Моджиба Латифа.
По мнению Коринны Ле Куер, при отсутствии решительных изменений мир быстро вернётся к докризисному уровню. Её команда исследователей подсчитала, что если с середины июня абсолютно все ограничения будут сняты, то общий спад выбросов за год составит 4%.
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