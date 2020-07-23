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Euronews: «зелёное» электричество впервые вышло на первое место в энергобалансе ЕС
Впервые за всю историю Евросоюза «зелёное» электричество, вырабатываемое при помощи возобновляемых источников, заняло первое место в суммарном энергобалансе. Его доля в ЕС уже достигла 40%, в то время как из ископаемого топлива сейчас производится 34% всей электроэнергии. Это привело и к заметному сокращению выбросов углекислого газа в энергетическом секторе, передаёт Euronews.

Солнце, ветер и вода — вместо угля и газа: впервые в истории «зелёное» электричество на первом месте в энергобалансе Евросоюза. Cегодня этот показатель равен 40%.

Из ископаемого топлива по-прежнему производится 34% электроэнергии. Но её выработка на угольных станциях снизилась в 2019 году на рекордные 24%.

Освободившуюся нишу газ восполнил лишь частично: здесь отмечен прирост около 12%. Как результат, выбросы углекислого газа в энергетическом секторе резко сократились.

В то же время, соскочить с «угольной иглы» удалось не всем странам — членам ЕС. Если Швеция и Австрия закрыли свои последние станции в марте, то Польша за первые шесть месяцев 2020 года произвела из угля столько же элекроэнергии, сколько остальные государства ЕС вместе взятые, не считая Германию. 

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.

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Euronews Франция Европа
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