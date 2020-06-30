ERR: Еврокомиссия предложила странам Балтии компромисс по Белорусской АЭС

Между странами Балтии продолжаются жаркие споры относительно возможной закупки электроэнергии, которая будет вырабатываться на новой Белорусской АЭС. Еврокомиссия предлагает свой компромиссный вариант: создать специальное ведомство, которое бы занималось вопросами безопасного использования продуктов атомной энергетики из третьих стран. Но до полного урегулирования всех разногласий ещё далеко, рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью ERR.

Еврокомиссия предложила Балтийским странам компромисс относительно возможной закупки электроэнергии на Белорусской АЭС. Речь идёт о создании специального ведомства, задача которого — заниматься вопросами безопасного использования атомной энергетики третьих стран.



Литва приняла решение, что не будет покупать электричество у Белорусской АЭС, которая начнёт работу осенью этого года, и призвала Эстонию и Латвию присоединиться к бойкоту. В конце прошлой недели страны Балтии и Европейская комиссия договорились о том, что Европейская комиссия представит новое решение вопроса использования атомной энергетики третьих стран.



ТИМО ТАТАР, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии: Европейская комиссия предлагает такое решение, согласно которому министры энергетики стран Балтии оценивали бы необходимость использования АЭС третьих стран с точки зрения повышенных требований к ядерной безопасности. Европейская комиссия предложила создать новое ведомство, которое будет заниматься решением вопросов, связанных с атомной энергией.



Поскольку решение было получено сегодня днём, страны Балтии ещё не успели его обсудить, и поэтому подробности данного соглашения пока неизвестны. Ещё до получения решения от Европейской комиссии президент Литвы Гитанас Науседа обсуждал этот вопрос по телефону с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



ГЕДРИУС АПОКАУС, посол Литвы в Эстонии: Председатель была проинформирована о литовской позиции. И была выражена надежда, что Европейская комиссия будет участвовать и поможет нам в процессе достижения нового договора о правилах торговли электрической энергией с третьими странами.



Теперь решение вопроса с использованием электроэнергии Белорусской АЭС зависит от того, примет ли Литва этот компромисс.



ЮРИ РАТАС, премьер-министр Эстонии: Суть проблемы состоит в том, что единственный вопрос, по которому сейчас нет договорённости, — это политическая декларация. До этого момента было уже предложено четыре разных варианта решения проблемы. Спорные моменты сейчас, в основном, существуют между Литвой и Латвией. Эстония в качестве председателя Совета министров Балтийских стран стремится к достижению договорённости.



Первый энергоблок Белорусской АЭС, которая располагается вблизи города Островец (в 50 километрах от Вильнюса), по плану должен быть введён в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021 году. Сейчас странам Балтии предстоит найти компромисс о покупке производимой на ней электроэнергии до 2025 года.



Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.