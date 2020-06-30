France 24: активисты радуются, у рабочих горе — Франция закрыла свою старейшую АЭС
Остановка второго реактора АЭС в Фессенхайме началась сегодня днём — через четыре месяца после того, как был остановлен первый. У работников станции горе: они до последнего верили, что ранее объявленное решение о закрытии станции всё же будет отменено.
РАБОТНИК ФЕССЕНХАЙМСКОЙ АЭС: Мы очень гордимся. Гордимся тем, что поддерживали работу станции все эти годы. Гордимся тем, что стали частью истории промышленности страны. И это печально, ведь речь идёт о чисто политическом решении.
Решение о закрытии Фессенхаймской станции, проработавшей 43 года, было принято в рамках стратегии правительства по снижению доли атомной энергетики в электрогенерации страны до 50 процентов к 2035 году. Вместе с тем мэр этой эльзасской коммуны встревожен возможными последствиями такого шага для занятости местного населения.
КЛОД БРАНДЕР, мэр коммуны Фессенхайм: В краткосрочной перспективе — четыре, пять, а то и все десять лет — рабочих мест создано не будет. Промышленного комплекса у нас здесь нет.
Из почти тысячи сотрудников, связанных со станцией, оставят только 160, которые займутся выводом АЭС из эксплуатации. Сначала нужно будет убрать ядерное топливо и опорожнить контуры, контактирующие с радиоактивными веществами; затем — деактивировать и разобрать корпуса станции. Чтобы полностью обеззаразить окружающую местность, потребуется примерно 20 лет.
Кстати, на месте АЭС может быть создана лаборатория для развития методов переработки ядерных отходов, и это — новая цель для этих экоактивистов, которые сегодня празднуют закрытие станции.
АКТИВИСТ: Идея в том, чтобы собирать радиоактивный металл со всей Европы, немножко обрабатывать его химически, а затем — отправлять на переплавку.
К 2035 году во Франции планируется закрыть ещё 12 ядерных реакторов.
Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.
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