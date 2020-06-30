France 24: активисты радуются, у рабочих горе — Франция закрыла свою старейшую АЭС

АЭС, расположенная во французской коммуне Фессенхайм, полностью прекратила работу в понедельник, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, решение правительства о закрытии станции стало настоящим ударом для местных жителей — большинству из них теперь будет негде работать. А вот экоактивистов такой шаг порадовал — и теперь они будут бороться за открытие на месте АЭС центра по переработке отходов, куда будут свозить радиоактивный металл со всей Европы.

Остановка второго реактора АЭС в Фессенхайме началась сегодня днём — через четыре месяца после того, как был остановлен первый. У работников станции горе: они до последнего верили, что ранее объявленное решение о закрытии станции всё же будет отменено.

РАБОТНИК ФЕССЕНХАЙМСКОЙ АЭС: Мы очень гордимся. Гордимся тем, что поддерживали работу станции все эти годы. Гордимся тем, что стали частью истории промышленности страны. И это печально, ведь речь идёт о чисто политическом решении.

Решение о закрытии Фессенхаймской станции, проработавшей 43 года, было принято в рамках стратегии правительства по снижению доли атомной энергетики в электрогенерации страны до 50 процентов к 2035 году. Вместе с тем мэр этой эльзасской коммуны встревожен возможными последствиями такого шага для занятости местного населения.

КЛОД БРАНДЕР, мэр коммуны Фессенхайм: В краткосрочной перспективе — четыре, пять, а то и все десять лет — рабочих мест создано не будет. Промышленного комплекса у нас здесь нет.

Из почти тысячи сотрудников, связанных со станцией, оставят только 160, которые займутся выводом АЭС из эксплуатации. Сначала нужно будет убрать ядерное топливо и опорожнить контуры, контактирующие с радиоактивными веществами; затем — деактивировать и разобрать корпуса станции. Чтобы полностью обеззаразить окружающую местность, потребуется примерно 20 лет.

Кстати, на месте АЭС может быть создана лаборатория для развития методов переработки ядерных отходов, и это — новая цель для этих экоактивистов, которые сегодня празднуют закрытие станции.

АКТИВИСТ: Идея в том, чтобы собирать радиоактивный металл со всей Европы, немножко обрабатывать его химически, а затем — отправлять на переплавку.

К 2035 году во Франции планируется закрыть ещё 12 ядерных реакторов.

Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.