Le Figaro: на карантине французы вспомнили об огороде, ремонте и местных производителях

Как показали опросы и исследования, в разгар пандемии французы стали активнее покупать товары для кулинарии, огорода и ремонта, а также отдают предпочтение местным производителям еды и непродовольственным товарам, сделанным во Франции. Впрочем, как отмечает Le Figaro, есть обратная тенденция: люди сталкиваются с сокращением доходов, и тогда им не до экологии.

Карантин, связанный с эпидемией коронавируса, изменил систему мышления людей, отмечает Le Figaro. Более обеспеченные слои населения открыли для себя другой способ жизни: есть продукты, выращенные неподалёку, проводить время с семьёй, стать добровольцем.

Эксперты и вовсе призывают людей к намеренной рецессии. По их словам, нынешняя модель экономики с её перепроизводством хорошо себя показывает в стабильные времена, но как только появляется малейшая проблема, она оказывается крайне слаба. И нынешний карантин показал, как резко она может остановиться.

В итоге многие французы вернулись к тому, чтобы производить что-то самостоятельно. Так, самыми востребованными товарами в магазинах стали дрожжи, сахар и мука. Судя по опросам, 37% французов за карантин покупали ингредиенты для готовки, для ремонта, предметы декора. А производители инструментов для садоводства отметили прирост в спросе на 70%, и в основном их клиентами стали не профессионалы, а любители.

Некоторые собеседники издания признавались, что даже обеспокоились тем, какое загрязнение получает природа от того, что они сидят в интернете, ведь цифровая сфера ответственна за 4% всех парниковых газов, то есть больше, чем все гражданские авиаперевозки.

При этом автор статьи отмечает, что такая тенденция разумного потребления существовала и прежде: потреблять меньше, но лучше. Так, ещё в 2018 году восемь из десяти французов говорили, что занимаются садом, ремонтом, заготовками и прочим. А в 2019 году, в том числе из-за, например, пожаров в Австралии, забота об экологии стала активнее.

Впрочем, когда учёные провели более доскональное исследование, они обнаружили, что французов заботит скорее не умеренное потребление, а, например, стремление покупать местную продукцию, еду, произведённую в своём регионе, и непродовольственные товары, сделанные во Франции.

В итоге для одних потребление местных продуктов позволяет сократить углеводородный след, а для других это означает обретение суверенитета. Впрочем, и те, и другие объединены одним врагом — глобализацией. Тем более что коронавирус пришёл извне, то есть напрямую с глобализацией связан.

Экономический кризис, связанный с пандемией, обострил социальное неравенство, отмечает автор статьи. Треть респондентов признаётся, что они испытали снижение доходов. Так что если одни за время карантина лишь укрепились в своей заботе об экологии, другие болезненно воспримут какие-либо изменения в структуре потребления. При этом государство вполне может стимулировать потребление, чтобы перезапустить экономику.

Этот раскол во французском обществе уже проявил себя в виде социальных движений в 2019 году, отмечает Le Figaro. А в нынешней ситуации взгляды людей могут стать ещё радикальнее.