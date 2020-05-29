Business Insider: число безработных в США превысило 40 миллионов человек

За прошедшую неделю за пособием по безработице обратилось более 2,1 млн американцев, в результате чего общее количество заявок достигло 40,7 млн, сообщает Business Insider. Тем не менее, как отмечает новостной портал, число жителей США, обращающихся за государственной поддержкой, сокращается уже восемь недель подряд в связи с постепенным восстановлением экономики страны.

В США за прошлую неделю, закончившуюся в субботу, 23 мая, в связи с сокращением рабочих мест в условиях карантина за пособием по безработице обратилось ещё более 2,1 млн человек, пишет Business Insider со ссылкой на данные Министерства труда страны.

Как отмечает новостной портал, общее количество заявок, поданных с 21 марта, возросло до 40,7 млн, то есть почти на 4 млн больше, чем за полтора года экономического кризиса 2008 года.

Тем не менее количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе упало с 2,4 млн по сравнению с позапрошлой неделей. Таким образом, число тех, кто обращается за государственной поддержкой, сокращается уже восемь недель подряд.

Это, полагает Business Insider, говорит о том, что рынок труда в США восстанавливается медленно, несмотря на признаки оживления экономики. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 мая, сократилось на 3,86 млн — до 21 млн с рекордных почти 25 млн на предыдущей неделе.

Кроме того, в 32 американских штатах количество заявок в рамках отдельной программы помощи безработным в условиях пандемии (пособие PUA) сократилось с 1,25 млн до 1,19 млн. В рамках программы пособия по безработице могут получить американцы, ранее не имевшие на это право, например, самозанятые или работающие по краткосрочному контракту. Учитывая пособие PUA, общее число заявок на прошлой неделе составило 3,1 млн.

«При таких темпах количество заявок не вернётся к показателю ниже 1 миллиона до сентября, хотя мы ожидаем, что вскоре начнётся постепенное открытие экономики, которое ускорит сокращение количества заявок», — заявил главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Иэн Шепердсон.

«Есть надежда, что худшее для рынка труда позади», — полагает Business Insider. Так, по состоянию на выходные по случаю Дня поминовения был снят ряд ограничений для сдерживания распространения коронавируса во всех 50 штатах. Это означает, что часть американцев, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены из-за пандемии, получат возможность вернуться к работе уже в ближайшее время.