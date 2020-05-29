Bloomberg: пандемия вновь подчеркнула разницу между Западной и Восточной Европой

Для многих жителей Восточной Европы пандемия коронавируса принесла с собой болезненное дежавю, пишет журналист Андреа Дудик в своей статье для Bloomberg: вновь вернулся жёсткий контроль над границами, а ощущение европейского единства начало испаряться. Как отмечает автор, пандемия вновь разграничила европейские Запад и Восток, подчеркнув их историческую и психологическую разницу.

Заграждения из колючей проволоки, разделявшие Восток и Запад в период холодной войны, были демонтированы 30 лет назад, пишет журналист Андреа Дудик в своей статье для Bloomberg. В нынешние времена жители Восточной и Центральной Европы говорят, что свобода перемещения людей является одним из самых значимых достижений ЕС — пусть многие с горькой иронией и добавляют, что это достижение остаётся единственным.

Тем не менее пандемия коронавируса породила страх, что свободное пересечение границ окажется в опасности, отмечает автор. Вирус оказывает воздействие не только на здоровье людей Восточной Европы, но и на их мировоззрение, пишет Дудик. В частности, на то, как они видят взаимоотношения с остальными странами: внезапно границы снова стали иметь значение.

Для многих восточноевропейцев пандемия принесла с собой болезненное историческое дежавю, отмечает автор. В новостях появились истории о возвращении вооружённых пограничных патрулей и даже сообщения о случаях стрельбы на границе. Как пишет Дудик, с введением карантина дух единства в ЕС быстро испарился: государства сражались с вирусом поодиночке.

Всё это привело к тому, что многие жители Восточной Европы стали более чувствительны к исторической разнице со своими западными соседями, отмечает автор. Запрет на большие собрания напомнил о временах, когда сборища людей встречались с подозрением со стороны спецслужб; на Украине людям вновь пришлось носить с собой паспорта и получать специальные пропуска для передвижения по улицам; в Сербии был введён ещё более жёсткий комендантский час, чем в отдельные годы правления Слободана Милошевича.

Как пишет автор, пустые магазины напомнили ему советскую эпоху, а ношение масок — военные учения, проводившиеся в школе. Дудик отмечает, что страны Восточной Европы справились с пандемией лучше, чем многие страны Запада, однако история знает множество примеров, когда подобный «успех» усиливает антидемократические тенденции и слежку за населением. Автор пишет, что в ходе пандемии свою власть укрепил венгерский премьер Виктор Орбан, а польская правящая партия изменила правила проведения выборов. «Есть некоторые тенденции к авторитаризму. Нам нужно быть настороже», — приводит Дудик слова пражского епископа Вацлава Малы.

Пандемия усилила позиции националистов, а также вновь разграничила Запад и Восток, пишет автор: восточные европейцы раздражаются, когда в Западной Европе говорят о них в контексте иностранной наёмной рабочей силы, размышляя, когда они смогут вернуться для сельскохозяйственных работ в Испании, или заботы о престарелых в Австрии или Италии. Кроме того, пока неясно, как именно будут распределены €750 млрд финансовой помощи.

Между тем, волна вернувшихся с Запада назад восточных европейцев (более 2 млн человек) не была принята с теплотой, отмечает автор: в некоторых странах их помещали на карантин и изолировали от общества. Дудик пишет, что в условиях восстановления после пандемии возможен рост предрассудков по отношению к происхождению рабочей силы, что лишь усилит психологический разрыв между Востоком и Западом.

По словам профессора политологии Загребского университета Зарко Пуховски, в ближайшем будущем можно ожидать рост враждебности по отношению к приезжей рабочей силе. В первую очередь это будет обусловлено вопросами здравоохранения, а также тем, что пандемия привела к повсеместному росту безработицы.