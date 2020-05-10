Le Figaro рассказала, почему пандемия пощадила Центральную и Восточную Европу

Правительствам стран Центральной и Восточной Европы, в отличие от Южной, удалось сдержать распространение коронавируса среди населения, и некоторые из них уже возвращаются к прежней жизни, пишет Le Figaro. Как отмечают эксперты, это может быть связано как с культурными особенностями стран, так и с оперативными и жёсткими мерами, принятыми их властями. Как подчёркивает издание, часто эти меры принимались из опасений краха ослабленной системы здравоохранения.

Уже с 14 апреля австрийцы начали возвращаться к «жизни до коронавируса», напоминает Le Figaro. С маской на лице они снова могут ходить по магазинам, посещать парикмахера, а со следующей пятницы в стране откроются кафе и рестораны. Выпускники школ в понедельник вернулись в классы для подготовки к экзаменам, остальные же ученики возобновят занятия с середины мая до начала июня.

При этом, как отмечает издание, эпидемиологические показатели после отмены карантинный мер в Австрии не выросли, да и с самого начала вспышки заболеваемости коронавирусом не были слишком высокими, как и в других странах к востоку от неё. «От Польши до Болгарии страны Центральной Европы, похоже, сумели взять под контроль распространение вируса среди населения», — констатирует газета, отмечая, что некоторые из них, как Австрия, уже разработали сроки выхода из режима изоляции.

По мнению эксперта в области здравоохранения Томаса Чипёнки из Института высших исследований в Вене, в этот регион болезнь пришла и распространялась не так, как на юге Европы. В Италии существует развитая текстильная промышленность, в которой занято много иммигрантов из Китая, кроме того, итальянцы имеют привычку более тесно общаться с пожилыми людьми, входящими в группу риска, по сравнению с жителями Центральной Европы. Если говорить о первых очагах заражения, то в Германии это был карнавал, а в Австрии горнолыжный курорт, посетителями которых были в основном молодые люди в хорошей физической форме, риск смертности среди которых не высок.

Вдобавок ко всему, став свидетелями драматичного развития ситуации в Италии, страны Центральной Европы успели подготовиться к эпидемии, которая пришла к ним позже: в Чехии первый случай заражения был зафиксирован 1 марта, в Польше — 4 марта, а в Болгарии — 8 марта. Правительства этих стран оперативно ввели строгие карантинные меры: закрытие границ, социальное дистанцирование и в некоторых случаях обязательный масочный режим. Так, в Словакии первый случай заражения был зафиксирован 6 марта, а карантин в стране объявлен уже 9-го.

Как подчёркивает газета, главной задачей правительств этих стран было защитить систему здравоохранения, ослабленную многолетней «утечкой» медперсонала в страны с лучшими условиями труда. «Четверть моих студентов покидает страны по окончании учёбы», — сетует эпидемиолог медицинского факультета из Братиславы Маргита Спалекова.

В Румынии недостаток средств для борьбы с эпидемией спровоцировал политический кризис после того, как министр здравоохранения объявила, что всё двухмиллионное население Бухареста будет протестировано на коронавирус, при том, что страна способна была произвести не более нескольких тысяч таких тестов.

Как поясняет Магрита Спалекова, у Словакии есть длительный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. Вдобавок к этому, страна принадлежит к бывшему коммунистическому лагерю, и «поколения, пережившие этот период, привыкли следовать правилам буквально, без комментариев».

По словам газеты, в Сербии карантинные меры, установленные президентом Вучичем, открыто восхищавшимся китайским режимом изоляции, были особенно строгими. Лицам старше 65 лет надлежало оставаться дома и разрешалось делать покупки не чаще одного раза в неделю, а по вечерам и выходным дням действовал комендантский час.

Как отмечает издание, есть опасения, что некоторые правительства смогут использовать подобные авторитарные методы для введения дополнительных ограничений и в других сферах. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, к примеру, заставил парламент принять закон, расширяющий его властные полномочия на неограниченный период времени.

При этом, по словам газеты, несмотря на жёсткие карантинные меры, части населения этих стран позволено было путешествовать. Речь идёт о сезонных и домашних работниках, прибывающих в Германию и Австрию, в частности, для сбора урожая. Кроме того, австрийское правительство ведёт переговоры об организации прибытия в страну румынских сиделок, чьё присутствие в домах нуждающихся в помощи людей было прервано из-за пандемии. Бухарест уже заявил, что они смогут покинуть страну до официального начала снятия ограничительных мер, назначенного на 15 мая.