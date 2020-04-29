Euronews: владелец бара в тирольском «рассаднике коронавируса» жалеет, что курорт сразу не закрыли

Хозяин бара в австрийском курортном городке Ишгль, который стал «рассадником коронавируса» по всей Европе, обвинил местные власти в неспособности своевременно информировать об опасности и оперативно закрыть курорт. Он рассказал, что в баре следовали всем официальным рекомендациям — однако это привело к тому, что там подхватили вирус сотни туристов из разных стран ЕС. Теперь пострадавшие намерены подать коллективный иск против властей Тироля, своевременно не закрывших склоны, передаёт Euronews.

Популярный горнолыжный курорт — или рассадник страшной болезни? В австрийском городке Ишгль ищут виновных в распространении COVID-19 по Европе.

Первые случаи подозрения на коронавирус в городке были зафиксированы 5 марта, но карантин здесь ввели лишь неделю спустя. Только в одном из местных баров вирус подхватили сотни туристов из Германии, Дании, Норвегии и Исландии.

БЕРХАРД ЦАНГЕЛЬ, хозяин бара Kitzloch: У нас была неверная информация — нам просто не рассказывали о положительных тестах у туристов, вернувшихся из нашего городка в Исландию. Разбираться в произошедшем, искать причины такого неэффективного взаимодействия придётся региональным органам здравоохранения и прокуратуре.

КОРРЕСПОНДЕНТ: В вашем баре коронавирусом заразились от сотни до тысячи людей. Не боитесь судебного преследования?

БЕРХАРД ЦАНГЕЛЬ: Нет, не боюсь. Мы действовали в соответствии с рекомендациями властей. Мы не скрывали никаких случаев заболевания, не затягивали с закрытием сезона.

Сотни туристов подготовили коллективный иск против региональных властей, своевременно не закрывших склоны. На федеральную землю Тироль, где и находится Ишгль, приходится около четверти подтверждённых случаев заболевания в Австрии. Всего здесь свыше 15 тыс. инфицированных.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.