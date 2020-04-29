Euronews: владелец бара в тирольском «рассаднике коронавируса» жалеет, что курорт сразу не закрыли
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, чем первым делом он намерен заняться после снятия карантинных ограничений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонные переговоры, в рамках которых они обсудили возвращение своих граждан домой из-за рубежа.
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на сумму 195 млн рублей.
Стикки Дамиани, президент Итальянского автомобильного клуба, являющегося промоутером этапа Гран-при «Формулы-1», прокомментировал информацию об исключении гонки в Монце из календаря на сезон 2020 года.
Начало проведения футбольной Лиги наций УЕФА может быть отложено из-за пандемии коронавируса.
Правительство Швейцарии собирается открыть все магазины и начальные школы в стране с 11 мая, ослабив тем самым карантинные меры, принятые в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральных полях оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Нападающий Данис Зарипов и казанский хоккейный клуб «Ак Барс» достигли договорённости о подписании нового контракта.
Видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате состоится 30 апреля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Правительство Казахстана разрешило с 4 мая частично возобновить работу малого бизнеса, а также внутренние авиарейсы.
Российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что возобновление теннисного сезона 2020 года не состоится.
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят высказал мнение, что сокращение сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса не повлияет на расстановку сил в пелотоне.
50 любительских французских клубов рассматривают вариант подачи коллективного иска к Федерации футбола страны (FFF) из-за досрочного прекращения сезона-2019/20.
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%.
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может увеличить число замен в футбольном матче.
Настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, 83-летний протоиерей Георгий Бреев скончался.
Скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Ему было 73 года.
Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора высказал мнение, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».
Тренер паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике Сергей Шилов рассказал, как его подопечные отнеслись к переносу Паралимпиады 2020 года в Токио.
Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону интеграционное взаимодействие двух стран.
Шестикратный паралимпийский чемпион, а ныне тренер Сергей Шилов рассказал, как спортсмены с ограниченными физическими возможностями поддерживают форму на карантине.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране может случиться вспышка туберкулёза, если сложная ситуация с финансированием медучреждений не изменится.
Выпущенный телеканалом «Россия» сериал «Зулейха открывает глаза» продемонстрировал рекордные показатели в эфире. Как сообщили в пресс-службе ВГТРК, по итогам показа восьми эпизодов ленты можно заключить, что премьера прошла «триумфально».
Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что для того, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», будет приложен максимум усилий.
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возобновлением тренировочного процесса, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство фиксирует ухудшение платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать турниры уже в конце мая.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
Финский нападающий Ярно Коскиранта прокомментировал свой уход из санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.
В Нидерландах за прошедшие сутки было выявлено 386 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Федерация бокса России продолжает осуществлять выплаты спортсменам во время пандемии коронавируса.
Белоруссия закупила первую партию нефти у нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Оргкомитет датской части чемпионата Европы по футболу ещё не подтвердил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свою готовность принять матчи турнира, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Власти Волгограда опровергли заявление местного штаба Алексея Навального о том, что тендер на проведение праздничного концерта к Дню Победы был аннулирован из-за жалобы активиста.
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержится обновлённый прогноз по росту числа безработных в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов принял участие в новом челлендже под названием «Нокаутируй коронавирус».
Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Боец лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли порвал переднюю крестообразную связку колена и будет вынужден перенести операцию.
Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов считает, что необходимо увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики высказался о ситуации на рынке нефти.
Российско-ирландский боец Артём Лобов, выступающий в Bare Knuckle FC, выразил мнение, что Конор Макгрегор может провести поединок с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, пока победитель схватки между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи будет восстанавливаться.
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев прокомментировал новость о возможной отставке наставника столичного «Локомотива» Юрия Сёмина.
Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Бывшая ученица Этери Тутберидзе, бронзовый призёр Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как изменилось катание Евгении Медведевой после перехода к Брайану Орсеру.
Украинское правительство приняло решение разрешить работу продовольственных рынков в стране с 1 мая, несмотря на продление карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Правление Союза биатлонистов России (СБР) опубликовало список спортсменов-кандидатов в национальные команды России на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.