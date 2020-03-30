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Euronews: австрийцы не жалеют шнапса для борьбы с коронавирусом
Из-за пандемии коронавируса в Австрии, как и во многих других странах, стало очень сложно купить средства для дезинфекции. Поэтому жители города Форарльберг активно откликнулись на призыв местной винокурни и футбольного клуба пожертвовать спиртное из личных запасов на борьбу с инфекцией. Для производства дезинфицирующего средства здесь принимают любой крепкий алкоголь, включая домашние настойки, в которых австрийцы знают толк, передаёт Euronews.
Как бороться с коронавирусом с помощью шнапса? Сдавать его на переработку! В австрийском городе Форарльберг решили делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство.
 
Как и во многих других странах, в Австрии с началом пандемии такие флакончики почти исчезли из продажи. Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией.
 
ВИНЦЕНТ БАУР, директор футбольного клуба: Начали мы невероятно удачно. Как только мы разместили объявления в газетах и на Facebook, телефон начал звонить каждые пять минут! Нас пригласили в сотню домов по всему городу. Мы такого даже не ожидали.
 
Подойдёт, по словам технологов, любой крепкий алкоголь, будь то джин, водка или домашние настойки, в которых австрийцы знают толк. Полученное в результате несложного процесса средство пахнет не то чтобы привлекательно, но успешно справляется с задачей. Раздавать гражданам его будут бесплатно.
 
Дата выхода в эфир 29 марта 2020 года.

    

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