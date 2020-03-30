Euronews: австрийцы не жалеют шнапса для борьбы с коронавирусом

03:00
Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
Начиная с 31 марта, прилёт россиян в Москву из-за границы будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.
03:00
Глушаков заявил, что не боится заразиться коронавирусом
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как борется с коронавирусом.
03:00
Жан Рено рассказал о работе с Люком Бессоном
Французский актёр Жан Рено рассказал о работе с режиссёром Люком Бессоном.
03:00
В Госдуме прокомментировали поправки об ужесточении наказания за нарушение карантинных мер
Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.
03:00
Анализы Нетаньяху на коронавирус показали отсутствие заболевания
Анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 не выявили заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
03:00
Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера
Актёр Хоакин Феникс рассказал, как готовился к роли Джокера в одноимённом фильме.
03:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Крыму
Синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.
03:00
В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля
Противопожарный режим начнёт действовать в Воронежской области с 1 апреля.
03:00
Политолог оценил меры властей Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса
Политолог Владимир Соловейчик, представитель Движения гражданских инициатив, оценил меры властей Санкт-Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса.
03:00
В школах Карелии перейдут на дистанционное обучение
В школах Карелии перейдут на дистанционную форму обучения.
03:00
В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки
В Санкт-Петербурге запретили посещать леса и лесопарки.
03:00
Жительница Грузии рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
Жительница Тбилиси Диана Матиашвили рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.
03:00
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки бизнеса
В Московской области рассказали о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
03:00
Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Турции
Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Турции.
03:00
Житель Мексики прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Житель Мехико прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Мексике.
03:00
Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции
Актёр Юрий Стоянов рассказал, что делает во время режима самоизоляции.
03:00
Семикратный чемпион Словакии «Жилина» прекратит существование из-за нехватки средств
Словацкий футбольный клуб «Жилина» объявил о начале процесса расформирования с 1 апреля из-за нехватки средств.
03:00
МЧС продлило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
ГУ МЧС по Москве сообщило, что снег, метель и сильный северный ветер сохранятся в столице до вечера вторника, 31 марта. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
03:00
Повторный анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева показал отрицательный результат
Полузащитник футбольного клуба «Ленинградец» Максим Астафьев, который находился в больнице с подозрением на коронавирус, в ближайшее время вернётся домой.
03:00
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
03:00
Лавров и Помпео обсудили пандемию коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.
03:00
Глава ОКР: понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной России
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что понимание новых сроков проведения Игр в Токио позволит скорректировать подготовку сборной России.
03:00
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции
Для всех жителей Санкт-Петербурга до 5 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление правительства города.
03:00
«Астон Вилла» оштрафует нарушившего карантин и попавшего в ДТП футболиста команды
Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш, который недавно попал в аварию на автомобиле, будет оштрафован за нарушение карантина, введённого в связи с коронавирусом.
03:00
В Чувашии ввели ограничения на перемещение жителей
В Чувашии вводятся дополнительные ограничения на перемещение жителей. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.
03:00
Каспарайтис объяснил, почему никогда не играл в хоккей с Путиным
Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мнением, почему его не приглашают играть в матчах с участием президента России Владимира Путина.
03:00
В Италии число подтверждённых случаев коронавируса превысило 100 тысяч
В Италии число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100 тыс. Об этом информирует агентство Ansa.
03:00
Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России
Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах.
03:00
Легкоатлетка Сидорова назвала главную проблему для себя во время карантина
Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова высказалась о главной для себя проблеме во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.
03:00
Генпрокуратура выявила ещё пять публикаций с фейками о коронавирусе
Генпрокуратура России выявила и потребовала заблокировать ещё пять публикаций в интернете и видео с фейками о коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции
ВДНХ запускает серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.
03:00
Число музеев в Татарстане выросло в 1,6 раза с 2014 года
Количество музеев в Татарстане с 2014 года выросло к концу 2018 года в 1,6 раза и составило 162.
03:00
Конкурс «Мисс Москва — 2020» запускает онлайн-трансляции
Конкурс «Мисс Москва — 2020» будет проводить онлайн-трансляции.
03:00
На БКЛ запустили ещё 14 поездов «Москва»
На Некрасовской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена запустили ещё 14 поездов «Москва».
03:00
В Липецкой области вводят режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о введении режима всеобщей самоизоляции в регионе.
03:00
ЦСКА продлил карантин в клубе из-за коронавируса до 1 мая
Московский футбольный клуб ЦСКА продлил карантин из-за эпидемии коронавируса до 1 мая.
03:00
В РАН прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
03:00
Синоптики предупредили о резком похолодании в Татарстане
Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Татарстане.
03:00
В Петербурге пресекли работу нелегального казино
В Приморском районе Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.
03:00
Российские военнослужащие продолжают работу по дезинфекции в Италии
В городах Клузоне, Чени и Вертола в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
03:00
В Госдуме рассказали о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса.
03:00
Головин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.
03:00
Психолог рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции
Семейный психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева рассказала, чем занять детей во время режима самоизоляции.
03:00
В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 изменил сообщение о сроках действия домашнего режима самоизоляции в Москве.
03:00
Диетолог рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции
Врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала, как правильно питаться в условиях самоизоляции.
03:00
В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения
В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.
03:00
Рябинский согласен с решением о переносе боя Поветкина
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что согласен с решением перенести бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.