Die Welt Оригинал

Die Welt: горнолыжный курорт в Австрии стал рассадником коронавируса в Европе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из горнолыжного курорта Ишгль в Австрии коронавирус распространился по всей Европе, сообщает Die Welt. И произошло это, потому что желание заработать пересилило чувство ответственности за здоровье людей. При этом даже сейчас не принимаются необходимые меры для обеспечения полного карантина, отмечает немецкое издание.
Die Welt: горнолыжный курорт в Австрии стал рассадником коронавируса в Европе
Reuters

Австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал рассадником коронавируса в Европе, сообщает Die Welt. «Нынешний всплеск (эпидемии. — ИноТВ) во многом связан с теми, кто вернулся из отпусков на горнолыжных курортах в Южном Тироле, Австрии и Швейцарии», — заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

29 февраля на одном из рейсов исландской авиакомпании Icelandair в группе туристов, приехавшей из Ишгля, обнаружили большое количество инфицированных коронавирусом. После этого 5 марта Исландия внесла курорт в список регионов повышенного риска.
 
Но Австрия не восприняла происходящее всерьёз, продолжает издание. «С медицинской точки зрения <…> маловероятно, что они заразились в Тироле», — заявил глава земельного департамента здравоохранения Франц Катцграбер. Он утверждал, что их инфицировал итальянец, также находившийся на борту самолёта. Но его версия была опровергнута, после того в Норвегии, Дании, Великобритании и Германии у туристов, побывавших в долине Пацнаун, также был выявлен коронавирус.  
 
Германия включила Ишгль в список регионов повышенного риска только 13 марта. До этого между федеральными землями и департаментам здравоохранения, по-видимому, возникли проблемы с координацией совместных действий и обменом информации.
 
В самом Тироле первый случай заражения подтвердили 7 марта, то есть через неделю после возвращения исландской туристической группы. Но Катцграбер продолжил преуменьшать угрозу. И только 10 марта земельные власти наконец-то закрыли горнолыжные курорты, но не согласились с обвинениями в том, что они слишком долго мешкали: «Просто события развиваются очень динамично. Важно то, что мы распознали проблему».
 
При этом прошло ещё шесть дней до того, как на курортах остановили фуникулёры, из-за чего многие люди продолжали кататься в карантинной зоне, отмечает Die Welt. В австрийской прессе ответственных за произошедшее подвергли жёсткой критике: «Жадность победила чувство ответственности за здоровье граждан и гостей». Они решили «заработать на последних неделях», из-за чего «теперь пострадали все».
 
К тому же, по имеющимся сведениям, объявленный в Пацнаун карантин не соблюдается должным образом, подчёркивает издание. Сотни отдыхающих продолжают прибывать в местные отели, а потом уезжают в другие регионы, распространяя вирус. Складывается впечатление, что на уровне земельного правительства и коммуны власти не справляются с кризисом. Впрочем, губернатор Тироля Гюнтер Платтер утверждает, что они «сделали всё, что в человеческих силах, чтобы не допустить полного хаоса». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Die Welt Германия Европа
теги
Австрия болезнь Германия здоровье коронавирус эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров