Daily Mail: в России признают риски коронавируса, но уверяют, что ситуация под контролем

Ситуация с распространением коронавируса в России находится «под контролем» заявил российский лидер Владимир Путин после визита в специальный информационный центр, предназначенный для обеспечения соблюдения карантинных мер, отслеживания дефицита в магазинах и борьбы с фейками о вирусе. Как рассказывает Daily Mail, сопровождавшие президента чиновники в подробностях описали ему обширные возможности центра.

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям удалось сохранить ситуацию с коронавирусом «под контролем», сообщает британская Daily Mail.

«Несмотря на потенциально высокий уровень риска ситуация в целом находится под контролем», — сказал российский лидер по итогам посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Как подчёркивается в материале Daily Mail, сопровождавшие Путина в ходе визита чиновники рассказали ему, что информационные системы центра способны не только мониторить социальные сети на предмет новостных фейков о вирусе, но и обнаруживать пустые полки в магазинах.

«Мы понимаем, что с медицинской точки зрения эпидемия не приняла, слава богу, какие-то большие масштабы, что нельзя сказать о «психологической эпидемии», — прокомментировал ситуацию во время визита Путина в информационный центр вице-премьер-министр Дмитрий Чернышенко. — И информационный центр ещё и борется с так называемыми фейками и слухами». По данным Daily Mail, вице-премьер напомнил, что совсем недавно в соцсетях получила большое распространение недостоверная информация о том, что от коронавируса в России погибло 32 человека; как подчёркивает журналист британского издания, пока в стране случаев смерти от вируса зарегистрировано не было.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, назначенный главой Рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, заявил во время визита президента, что в центре есть специальная база данных с именами и рабочими адресами людей, вернувшихся из поражённых вирусом стран и обязанных теперь пройти карантин, сообщает Daily Mail. По словам столичного мэра, сотрудники центра могут при помощи камер наружного наблюдения следить за тем, выходят ли такие люди из дома, а также в режиме реального времени проверять склады и магазины на наличие продуктов и самых необходимых товаров, говорится в материале издания.

Также сопровождавший Путина премьер-министр России Михаил Мишустин поведал президенту, что власти договорились со Сбербанком о том, что с понедельника все желающие смогут бесплатно скачать приложение для получения консультации врача. Продемонстрировав Путину пробный вызов, Мишустин подчеркнул, что данная система не имеет аналогов в мире, пишет Daily Mail.