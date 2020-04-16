Вести: австрийский фермер запер 15 украинских рабочих на карантин

На предприятии по переработке овощей в австрийском округе Линц-Ланд фермер закрыл 15 сезонных рабочих с Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом. Как пишут «Вести», трое были против подобного ограничения свободы передвижения и написали жалобу на фермера в земельную службу по защите прав рабочих. Против фермера открыли уголовное дело по подозрению в незаконном лишении свободы.
Австрийский фермер закрыл сезонных рабочих с Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом. Как пишут «Вести», соответствующую информацию подтвердила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.
«Сами украинцы за помощью в украинское посольство не обращались», — отметила консул.
Инцидент произошёл на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил временно закрыть в помещениях сезонных рабочих с Украины, которые, по его мнению, были инфицированы коронавирусом и могли заразить других сотрудников.
Двенадцать человек согласились, однако трое были против подобного ограничения свободы передвижения и написали жалобу на фермера в земельную службу по защите прав рабочих.
Открыто уголовное дело по подозрению в незаконном лишении свободы. Расследование ведёт прокуратура округа.
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