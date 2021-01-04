Bild: Грета Тунберг теперь совершеннолетняя, но климатический активизм она не забросит

Климатической активистке из Швеции Грете Тунберг сегодня исполняется 18 лет, пишет Bild. Сама она отметила, что на день рождения ей бы хотелось получить новые фары для велосипеда, а вот новые платья ей не нужны. Как пишет издание, совершеннолетие ничего не изменит для Тунберг в плане борьбы за климат: активистка продолжает заявлять о важности немедленного сокращения выбросов.

Сегодня самой известной в мире климатической активистке Грете Тунберг исполняется 18 лет, пишет Bild. В качестве подарка Грета пожелала себе новую фару для велосипеда: «Фары на моём велосипеде сломались, а зимой в Швеции очень темно».

Она также отметила, что ей не нужна новая одежда и она не собирается покупать новых платьев, пишет издание. Как отмечает Bild, 18-й день рождения в Швеции приносит с собой множество прав: в частности, с 18 лет можно в одиночку водить машину, выходить замуж и, что особенно важно для Греты, голосовать на выборах.

Как пишет издание, совершеннолетие ничто не изменит для Греты в плане борьбы за климат. Она продолжает настаивать на том, чтобы обращаться с климатическим кризисом именно как с кризисом. «Важнее всего понимать, что мы должны сократить выбросы здесь и сейчас, а не в 2025, 2030 или когда-нибудь ещё», — приводит Bild недавнее высказывание активистки.