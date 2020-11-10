Guardian: лицемерие и пустословие — Тунберг обвинила мировых лидеров в нежелании спасать экологию

В эксклюзивном интервью The Guardian Грета Тунберг раскритиковала политиков и международные климатические саммиты за неэффективную борьбу с экологическим кризисом. По словам шведской экоактивистки, страны не смогут справиться с этой проблемой, пока не начнут рассматривать её как чрезвычайную ситуацию.

В эксклюзивном интервью The Guardian Грета Тунберг обрушилась с критикой на политиков и международные климатические саммиты, обвинив их в лицемерии, пустословии и попытке сыграть на экологических вопросах. По её словам, до тех пор, пока человечество не признает, что не смогло справиться с климатическим кризисом и не начнёт рассматривать его как чрезвычайную ситуацию, общество не сможет остановить глобальное потепление.

Юная шведская экоактивистка считает, что мировые лидеры с радостью ставят цели по борьбе с изменением климата на десятилетия вперёд, но увиливают, когда требуются немедленные действия по сокращению выбросов парниковых газов. По её мнению, на планете не существует политиков, которые обещали бы предпринять необходимые меры.

Вместе с тем Тунберг вдохновляет то, что миллионы учеников подхватили её школьную забастовку, которую она начала в Швеции 116 недель назад. С тех пор она выступала перед ООН и стала самым известным борцом за климат в мире, напоминает издание.

Кроме того, у неё есть надежда: «Мы можем относиться к кризису как к кризису, что мы увидели на примере коронавируса. При обращении с климатическим кризисом как с кризисом всё может измениться в мгновение ока».

На взгляд Тунберг, масштабы и скорость сокращения выбросов углерода, необходимые для поддержания глобальной температуры на уровне, установленном Парижским климатическим соглашением, настолько велики, что они не могут быть достигнуты при нормальной работе общества. «Наше общество просто окажется парализованным, и пострадает слишком много людей», — говорит она.

«Поэтому первое, что нам нужно сделать, — понять, что мы находимся в чрезвычайной ситуации и признать тот факт, что мы потерпели неудачу — человечество в целом потерпело неудачу. Ведь невозможно разрешить кризис, если вы его не понимаете», — рассуждает 17-летняя шведка.

Важный саммит ООН по климату должен был начаться в понедельник в Глазго, но был отложен на год из-за COVID-19. Однако, по словам Тунберг, её не расстраивает эта задержка: «Пока мы не относимся к климатическому кризису как к кризису, мы можем проводить столько конференций, сколько захотим. Но это будут просто переговоры, пустые слова, увёртки и «зелёный камуфляж».

Её также не впечатляют обещания некоторых стран, включая Великобританию, Китай и Японию, достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 или 2060 году. «Нам не следует сосредотачиваться на том, что произойдёт через 10, 20 или даже 30 лет. Если мы не сократим выбросы сейчас, то от этих отдалённых целей не будет никакого толка, потому что к тому времени выделенные на сокращение выборосов бюджеты будут давным-давно потрачены», — полагает она.

Экоактивистка особенно уничижительно отзывается о депутатах Европарламента, которые в октябре одобрили субсидии для фермеров на сумму почти €400 млрд. Этот пакет в целом не предусматривает требований соблюдать экологические нормы. И это при том, что на сельское хозяйство приходится около четверти всех выбросов парниковых газов. «Этот шаг — катастрофа для климата и биоразнообразия», — уверена Тунберг.

По её словам, депутаты Европарламента добивались поддержки в сентябре, когда ЕС определял свою цель по сокращению выбросов к 2030 году. «Когда речь идет о чём-то, что произойдет через 10 лет, они очень рады проголосовать за эту инициативу, потому что в действительности она их не коснётся. Но когда речь идёт о том, что на самом деле может подействовать здесь и сейчас, то они не хотят этого касаться. Такой подход показывает настоящее лицемерие», — считает она.

Тунберг говорит, что при достижении совершеннолетия она поддержит «лучшую из имеющихся партий». Но, по её признанию, пока она не видит политическую силу или человека, которых можно было с уверенностью назвать «хорошими» или «достаточно сильными» в вопросах экологии.

По словам Тунберг, в основе её кампании лежит не только экологическая, но и социальная справедливость. «Они настолько взаимосвязаны, что одно без другого невозможно», —подчёркивает она.

«Климатический кризис — лишь один из симптомов гораздо более серьёзного кризиса, включая потерю биоразнообразия, потерю плодородных почв, а также неравенство и угрозы демократии, — добавляет она. — Это симптомы того, что мы живём нерационально: мы достигли конца пути».

До пандемии коронавируса в школьных протестах по всему миру приняло огромное количество человек, но теперь единомышленники шведской активистки в основном ушли в онлайн. «Мы всё ещё здесь, и, к сожалению, нам придётся продолжать настаивать на своём. Но мы будем. Мы не собираемся уходить», — предупреждает Тунберг.