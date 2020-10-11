Paris Match: Грета Тунберг призывает американцев голосовать за Байдена

В преддверии выборов президента США шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев отдать свой голос за Джо Байдена, который обещал прислушиваться к мнению молодёжи в борьбе с изменением климата, пишет Paris Match. Как напоминает издание, его противник Дональд Трамп регулярно иронизирует над речами 17-школьницы, предлагая ей «успокоиться» и сходить с друзьями в кино.

В субботу шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев в следующем месяце, когда состоятся президентские выборы, голосовать за демократа Джо Байдена, сообщает Paris Match. Такая поддержка одной из политических партий является редкостью для Тунберг, которая является организатором международного движения молодёжи за сохранение климата.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой, но предстоящие выборы в США — выше всего этого, — написала 17-летняя активистка в своём Twitter. — С точки зрения климата этого далеко не достаточно, и многие из вас, конечно, поддерживали других кандидатов. Но, я имею в виду... вы знаете…чёрт! Просто организуйтесь и сделайте так, чтобы все проголосовали за Байдена».

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Как рассказывает французская газета, Дональд Трамп регулярно даёт понять о своей скептической позиции по отношению к глобальному потеплению. «В конце концов станет прохладнее», — заявил он в середине сентября, говоря об изменениях климата в разгар исторических пожаров в Калифорнии. В ответ на это Джо Байден назвал президента «поджигателем климата».

Действующий глава государства также множество раз насмехался над Гретой Тунберг. Так, в декабре прошлого года, американский журнал The Time назвал экоактивистку «человеком года». После этого Трамп предположил в своём Twitter, что ей необходимо научиться «управлять своим гневом», и посоветовал «успокоиться»: сходить с друзьями на «какой-нибудь хороший старый фильм».

В сентябре 2019 года шведская школьница выступила со знамений речью «Как вы смеете?» в ООН. Тогда Дональд Трамп иронично написал о «счастливой девочке», которая предвкушает «светлое и замечательное будущее», а также отметил, что ему «приятно это видеть». Джо Байден, со своей стороны, похвалил молодую активистку: в апреле он приветствовал её инициативу и заверил, что будет прислушиваться к желаниям молодёжи по вопросу климата.

В заключение Paris Match напоминает, что в прошлом месяце американский научный журнал Scientific American также впервые за почти два века своего существования опубликовал политическое заявление и призвал 3 ноября голосовать за кандидата от демократов. Руководство журнала раскритиковало президента Трампа за его пренебрежение в адрес науки и отрицание климатических изменений. В пятницу издание повторило свой призыв в новой редакционной статье, которую ретвитнула Грета Тунберг.