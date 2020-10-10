WT: Twitter пообещал защитить выборы США от «преждевременных результатов» и насилия

Представители Twitter заявили, что будут снабжать специальной пометкой все сообщения с «преждевременной» информацией об итогах выборов в Америке. Они также заверили, что собираются бороться с твитами, побуждающими к насильственному вмешательству в избирательный процесс.

В пятницу Twitter заявил, что будет отмечать на своей платформе сообщения с «преждевременным заявлением» о результатах президентской гонки в США. Компания также намерена удалять твиты, побуждающие людей вмешиваться в избирательный процесс, пишет The Washington Times.

До дня голосования остаётся менее месяца. Twitter вслед за Google и Facebook стал последним технологическим гигантом, который ввёл новые правила «в ожидании возможной путаницы или хаоса» после выборов, отмечает издание.

«Пользователи Twitter, в том числе кандидаты, не смогут заявлять о победе на выборах, пока она не будет официально объявлена», — пояснили в своём блоге представители компании Виджая Гадде и Кайвон Бейкпур. По их словам, для определения результатов выборов в США они требуют либо анонса государственных избирательных органов, либо публичного прогноза, по крайней мере, от двух авторитетных национальных новостных агентств.

Гадде и Бейкпур добавили, что твиты, содержащие ранние данные о результатах любых выборов, которые состоятся в следующем месяце, будут помечаться как «преждевременные» и пользователей будут перенаправлять на официальную страницу президентской гонки.

День голосования в США назначен на 3 ноября. Тем не менее, миллионы американцев уже проголосовали досрочно по почте, и, как ожидается, за несколько недель до завершения выборов их примеру последуют многие другие, подчёркивает издание.

Федеральные агентства уже заявили, что более широкое использование почтового голосования из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса, вероятно, приведёт к задержке подсчёта бюллетеней. ФБР и Министерство внутренней безопасности США недавно предупредили, что злоумышленники могут попытаться использовать дополнительное время, необходимое для изучения результатов, чтобы распространить соответствующую дезинформацию в интернете.

Впоследствии Google объявил, что временно приостановит всю рекламу, касающуюся выборов 2020 года, кандидатов или их результатов, сразу после закрытия избирательных участков. Совсем недавно Facebook пообещал поступить аналогично, чтобы «уменьшить возможность путаницы или злоупотреблений».

Представители Twitter заявили, что будут не только помечать твиты, в которых говорится о преждевременной победе, но и удалять сообщения, «подстрекающие к вмешательству в избирательный процесс», в частности, комментарии, призывающие к насилию.

«Twitter играет важную роль во всём мире, расширяя возможности демократического общения, стимулируя гражданское участие, способствуя значимым политическим дебатам и позволяя людям привлекать к ответственности власть имущих», — написали Гадде и Бейкпур. «Но мы знаем, что этого нельзя достичь, если целостность этого важного диалога в Twitter не защитить от попыток подорвать его — как от внешних, так и внутренних», — добавили они.