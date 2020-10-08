Экс-советница Трампа: самый большой риск для выборов президента США — не русские, а американцы

Вашингтон чрезмерно преувеличивает «влияние» Москвы на американскую политику, пишет на страницах The New York Times экс-директор департамента по Европе и России в СНБ США Фиона Хилл. По её мнению, в действительности уязвимыми перед любым внешним воздействием Соединённые Штаты делает их внутренняя раздробленность, которая после 2016 года только усилилась.

На этой неделе советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что недавно встречался со своим российским коллегой Николаем Патрушевым в Женеве. На встрече американский чиновник выступил с предупреждением, что Вашингтон «абсолютно не потерпит какого-либо вмешательства» Москвы в ноябрьское голосование.

«Этот разговор был бессмысленным. Он искажает представление о том, как Россия на самом деле вмешивается в наши дела. Российское государство не влияет на них напрямую. Оно делегирует полномочия доверенным лицам, которые усиливают наши разногласия и используют нашу политическую поляризацию», — пишет на страницах The New York Times экс-директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

«И, говоря по правде, американцы должны признать, что Соединённые Штаты созрели для манипуляций. За месяц до дня выборов мы разрывам себя на части», — подчёркивает публицистка.

По её словам, во время работы в СНБ она участвовала в аналогичных переговорах, на которых также присутствовал Патрушев. Американская сторона обвинила Москву во вмешательстве в выборы 2016 года и предостерегла от подобного поведения в будущем.

«Наши российские коллеги ни в чём не признавались. Они выразили удивление по поводу шума в американском истеблишменте. По их словам, они ничего не сделали, а Соединённые Штаты «сошли с ума», — вспоминает Хилл.

Российские чиновники допустили, что подобное гипотетическое вмешательство могло произойти. Но их удивляло, что оно имело бы такие огромные последствия. Они напомнили, что схожие методы, за исключением хакерских атак и использования социальных сетей, применялись и раньше.

«Все поступали так во времена холодной войны. Что было такого особенного в этот раз? Действительно ли Соединённые Штаты настолько уязвимы? Может ли Америка быть настолько раздробленной и хрупкой, что одни «плохие выборы» погрузили бы её в политический хаос?» — недоумевали представители Москвы.

В действительности Соединённые Штаты были уязвимы в 2016 году. Российская операция была «сложной и дерзкой», но она воспользовалась нашими ошибками и тем, что одни американцы сделали с другими американцами, полагает автор статьи.

«Русские агенты не изобретали нашу грубую трайбалистскую политику; они придумали интернет-персонажей, чтобы подстегнуть её. Американские политики довели страну до разделения на красные и синие штаты; сотрудники российских спецслужб покупали онлайн-рекламу, целью которой были избиратели, находящиеся по обе стороны этого внутреннего раскола. Американские комментаторы навесили язвительные ярлыки на наших национальных лидеров; русские боты распространили оскорбительные комментарии», — утверждает автор статьи.

На взгляд публицистки, Москва, как и все остальные, ожидала, что Клинтон выиграет в 2016 году. Российские оперативники «хотели ослабить» кандидата в президенты от Демократической партии, но они «удивились и обрадовались», когда она проиграла. Ещё больше они были рады тому, что многие американцы преувеличили влияние Москвы на голосование.

«Некоторые из моих собственных коллег по внешнеполитическому направлению предположили, что русские изменили мнение (американцев. — ИноТВ) в массовом порядке, а также повлияли на голоса на периферии. Американские политики и комментаторы объявили президента Трампа нелегитимным. Они заявили, что его «избрал» Владимир Путин», — напоминает Хилл.

Однако, по её мнению, идея о том, что Россия определяет результаты выборов, преувеличена. Москва «никогда бы не вызвала такой громкий резонанс без глубокого раскола и структурных проблем» в самой Америке, примером чему служит огромное расхождение между всеобщим голосованием в пользу Клинтон и победой Трампа с незначительным отрывом в коллегии выборщиков.

Эти проблемы коренятся в системе Соединённых Штатов и уже проявляли себя в 2000 году. Преувеличив способность Москвы влиять на голосование, американские политики и эксперты «уступили победу России и её спецслужбам». Вместо этого им следовало сосредоточиться на устранении собственных ошибок, считает Хилл.

Сегодня США ещё более раздроблены, чем в 2016 году. То, что тогда было уязвимостью, теперь переросло в «полномасштабный кризис национальной безопасности», полагает автор статьи.

«Наши идеологические разногласия стали одной из причин бездарной борьбы с пандемией COVID-19. Они подорвали нашу международную репутацию, сделали нас уязвимыми для манипуляций со стороны любого иностранного или негосударственного субъекта, который добивается нашего ослабления. Наши собственные политические деятели подрывают нашу демократию в расчёте повлиять на выборы», — рассуждает Хилл.

По её словам, Соединённые Штаты десятилетиями «устанавливают международные стандарты свободных и справедливых выборов». При этом именно президент Трамп, а не президент Путин, неоднократно заявлял, что избирательная система страны является «коррумпированной», и подвергал сомнению надёжность тайного голосования.

Во время работы в администрации Хилл осознала всю структурную сложность и децентрализацию электоральной системы в США. С 2016-го федеральные службы работали с региональными властями и технологическими компаниями, чтобы укрепить критическую инфраструктуру.

Если будет полная явка и каждый голос учтётся, то любому американскому или иностранному игроку станет гораздо труднее манипулировать результатами. Если американцы хотят восстановить свою демократию, им нужно преодолеть разногласия и добиться активного участия в выборах, полагает колумнист.

«Самый большой риск для этих выборов — это не русские, а мы», — заключает Фиона Хилл.