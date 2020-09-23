Бывшая советница Трампа: в глазах мирового сообщества США превратились в «объект для жалости»

Сегодня, когда весь мир наблюдает, как американцы «пожирают друг друга живьём из-за своих разногласий», США в глазах иностранной общественности превратились в «объект для жалости», заявила в интервью CNN экс-советница Дональда Трампа Фиона Хилл. По словам эксперта, терять лидерские позиции Америка начала ещё после 11 сентября, когда люди почувствовали, что из-за терактов она словно «с цепи сорвалась».

По долгу службы вы часто бывали в Европе и много где ещё, да и сегодня по-прежнему поддерживаете контакты с зарубежьем. И вот недавно вышел опрос Исследовательского центра Pew Research, судя по которому, отношение к США у мировой общественности, в целом ряде стран, существенно ухудшилось. Здесь стоит отметить, ухудшилось оно при (президенте Дональде. — ИноТВ) Трампе, но процесс этот начался не то чтобы только при нём. И вот мой вам вопрос: можете ли вы сказать по своим поездкам и по общению с людьми по всему миру, что Америку по-прежнему считают примером для подражания, каким она когда-то была для населения зарубежных стран и их лидеров?

ФИОНА ХИЛЛ, бывший советник президента Дональда Трампа по европейским и российским делам: Нет. И так и будет, пока мы не наведём порядок в своей стране.

Прежде всего, наши позиции подрывает то, что происходит сейчас здесь, в США — люди это видят. И я прямо скажу всем, кто сейчас нас смотрит и слушает: нас всё больше воспринимают как объект для жалости, в том числе и наши же союзники. Потому что они попросту шокированы тем, что сейчас у нас творится, как мы живьём друг друга пожираем из-за наших разногласий.

Но мы ведь сами всё это делаем. Не русские, или китайцы, или кто бы то ни было ещё. Мы сами ответственны за то, что сейчас происходит в нашей стране. Провальный ответ на коронавирус в придачу к проблемам в межрасовых отношениях, к политическому расколу — все эти зрелищные сцены, которые мы представляем внешнему миру, вносят свой вклад в то, что мы сдаём позиции.

Только начало всего этого, вообще-то, относится ещё к периоду после терактов 11 сентября. Тогда мы получили колоссальную поддержку во всём мире. Нас жалели, но по абсолютно другим причинам — люди разделили нашу скорбь из-за трагедии, случившейся 11 сентября. Они были готовы нас поддержать и принять любые необходимые ответные меры. Но только не вторжение в Ирак. И вот, в 2003 году целый миллион человек вышел на улицы Лондона, самого важного, самого преданного нашего союзника. Они протестовали против планов по вторжению в Ирак.

Всё началось ещё тогда. Люди почувствовали, что из-за 11 сентября США потеряли контроль над собой, что мы словно с цепи сорвались. Это не то, чего ожидала общественность.

После 11 сентября впервые была приведена в действие Пятая статья договора НАТО. Но весь остальной мир не стал присоединяться к нашему ужасному выбору, к целой куче грубых ошибок, которые мы наделали в качестве ответа на произошедшее. Люди ждали, что США будут вести себя так же, как в Первую и Вторую мировые войны, что мы будем сохранять единство с остальным миром.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.