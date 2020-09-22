Fox News: Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами

Поведение Джо Байдена внушает беспокойство за его умственные способности, передаёт Fox News. Дональд Трамп предположил, что Байден воспользуется медицинскими препаратами, чтобы продержаться на двухчасовых предвыборных дебатах. Глава Белого дома заявил, что потребует проверить себя и своего соперника на наличие наркотических веществ в организме.

В субботу Джо Байден просто исчез, никто не мог его найти. Но не бойтесь: в воскресенье он появился вновь, чтобы заверить всех, что он в порядке. А вот мы, к сожалению, можем быть не в порядке. Очень тревожные вести принёс Джо Байден. Послушайте.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: По оценкам, погибло 200 миллионов человек. Возможно, ещё до окончания моей речи.



Может быть, вы этого даже не слышите, потому что вы мертвы. Возможно, вы умерли во время речи Джо Байдена. Проверьтесь!



Посыл кураторов Джо Байдена был яснее некуда: чем больше вы заставляете Джо Байдена говорить, тем больше людей умрёт! И имейте в виду: в каждой из этих смертей виноват Дональд Трамп.



ДЖО БАЙДЕН: Если бы президент делал свою работу, делал свою работу с самого начала, все люди были бы живы до сих пор! Все люди! Я не выдумываю, просто посмотрите на статистику!



Он не выдумывает! Если бы Трамп делал свою работу — неясно, какую именно, — но каким-то образом все эти 200 миллионов человек, умерших во время речи Джо Байдена, сегодня были бы живы! Сотни миллионов людей! Если бы Трамп просто взмахнул рукой и прогнал коронавирус. «Просто посмотрите на статистику!» — сказал Джо Байден.

Не забывайте, что в июне он говорил нам, что от коронавируса погибли 120 миллионов человек. Это нечто! В феврале он говорил, что в этой стране были застрелены 150 миллионов человек. Откуда Джо Байден берёт эту статистику? Кто его дилер? Многие задаются этим вопросом. Посмотрите.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мне предстоят дебаты с этим парнем. Нет, правда. Как знать, как знать… Сделают ему ядрёный укол в задницу, он выйдет и будет два часа хорош как никогда. Проблема в том, что будет после. Нет, мы потребуем тест на наркотики. Я бы хотел, чтобы нас проверили на наркотики, обоих. Меня протестируют, его протестируют…



Джо Байден пока ещё не дал согласия на тест на наркотики. Доктор Марк Сигел — корреспондент Fox News по медицинским вопросам, мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, доктор. 200 миллионов человек погибли во время этой речи — я считаю, это тянет на чрезвычайное положение общенационального масштаба! Но может быть, у меня просто истерика. А вы как думаете?



МАРК СИГЕЛ, корреспондент Fox News: Такер, представьте себе, что было бы, если бы это сказал президент Трамп! Да его просто заклевали бы за подобную ошибку! Конечно же, это прикрывают словом «оплошность». Должен сказать вам, что нам пора перестать использовать это слово.



Я говорил со многими неврологами. Я, конечно, не осматривал бывшего вице-президента и не могу поставить клинический диагноз, но многие неврологи говорили мне, что это не изолированные случаи. 200 миллионов погибших, Ирак или Иран — он продолжает путать эти страны… Примеров много.



Я хочу сегодня высказать кое-какие соображения. Они не доказаны, это даже не теории. Но бывшему вице-президенту Байдену в 1988 году клипировали две аневризмы в головном мозге — это была хирургическая операция, и у него было кровотечение. Исследования показывают у 50 процентов когнитивные нарушения в долгосрочной перспективе. А что такое когнитивные функции? Это мышление, память и принятие решений.



И ещё у него фибрилляция предсердий. Это открытая информация. Фибрилляция предсердий — это аритмия. Швейцарское исследование, проведённое пару лет назад на примере тысяч пациентов, показало, что у трёх процентов в год случается «немой» инсульт, совершенно незаметный, если не считать изменения мышления, Такер. У трёх процентов в год, вне зависимости от применения препаратов, разжижающих кровь.



Итак, теперь президент Трамп говорит, что перед дебатами стоит провести тест на наркотики. И я думаю, почему он так говорит. Позвольте, я назову вам одну причину, Такер. Есть исследование, которое показывает, что людям с лёгкими нарушениями памяти или когнитивной функции помогает… Знаете что? Амфетамины. Знаете что помогает? Аддералл, препарат, который я выписываю. Эти препараты могут помочь — в низких дозировках и непродолжительное время.



Послушайте, на Олимпийских играх мы проверяем спортсменов. В бейсболе мы не хотим, чтобы кто-то химичил… Мы ищем конкурентное преимущество, мы анализируем… Мы хотим позаботиться о том, чтобы никто не злоупотреблял.



Послушайте, Такер, это, возможно, самые важные выборы в нашей жизни, в жизни всех нас. На карту поставлено так много! Один путь — к экономике, другой путь — к карантину. Нам надо принять правильное решение. Одна дорога туда, а другая, по выражению знаменитого поэта Роберта Фроста, «неизбранная дорога». Мы должны избрать правильную дорогу, Такер!



Дата выхода в эфир 21 сентября 2020 года.