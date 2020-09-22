CNN: Трамп оценил свою борьбу с пандемией на «пять с плюсом», хотя в США уже почти 200 тысяч погибших

В своём недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что его администрация в борьбе с пандемией проделала феноменальную работу, которую он оценил на «пять с плюсом», пишет CNN. Как отмечает издание, это заявление прозвучало на фоне того, как США вот-вот достигнут отметки в 200 тыс. погибших от коронавируса.

Соединённые Штаты почти достигли мрачной отметки — 200 тыс. американцев, умерших от коронавируса, сообщает CNN. И как же президент США Дональд Трамп почтит память столь серьёзного количества погибших? А вот как.

«У нас наступил поворотный момент, — сказал глава Белого дома в интервью Fox & Friends. — Они ненавидят, когда я это говорю, но так оно и есть. Мы проделали феноменальную работу. Не просто хорошую работу, а феноменальную работу. Исключение — лишь связи с общественностью, но и то потому, что я столкнулся с фейковыми новостями. По связям с общественностью я ставлю себе слабую тройку. По самой работе мы получаем пять с плюсом. Феноменальная работа. Пять с плюсом».

Это заявление перекликается с тем, как Трамп ранее отвечал на подобные вопросы о его борьбе с вирусом. Так, в середине марта, когда пандемия коронавируса быстро распространялась в Соединённых Штатах, Трамп оценил свою реакцию на неё на 10 из 10. А в июле, когда журналист The Washington Post спросил, какую оценку американский лидер поставил бы себе, тот сказал — «пятёрку». При этом глава Белого дома добавил, что если его администрация придумает лекарство и вакцину для борьбы с коронавирусом, то он поставит себе пять с плюсом.

Как напоминает CNN, ещё в ноябре 2018 года Трамп поставил эту же отметку всему своему президентскому правлению.

Вы, возможно, зададитесь вопросом, как мог нынешний президент США ставить себе наивысшую оценку за борьбу с коронавирусом, если он уже признал, что преуменьшал угрозу этой болезни для общества, выражал скептицизм по поводу ношения масок, предлагал непроверенные и даже опасные средства борьбы с вирусом и неоднократно занижал число погибших?

«Всё просто! Трамп живёт в мире фантазий, который он сам и создал. И так было всегда. В этом мире он самый умный, самый сообразительный, самый крутой, самый красивый и самый успешный человек в мире. Объективные факты в этом мире уходят на второй план. И Трамп всегда — будь то в деловой или политической сфере — окружал себя людьми, которые утверждали, что его мир реален, а действительно реальный мир — это своего рода конспирологический нарратив, продвигаемый его «элитными» врагами из Демократической партии и СМИ», — говорится в статье.

Всё это позволяет Трампу жить в своего рода пузыре. До избрания президентом существовать в этом пузыре ему позволяло его богатство. Теперь то же самое делает охрана Белого дома, отмечает CNN.

Проблема для Трампа состоит в том, что в политике то, какую оценку вы ставите себе, имеет гораздо меньшее значение, чем оценка, которую люди, чья поддержка в виде голосов вам необходима, дают вашей работе. И в этом отношении Трамп терпит поражение.

Опубликованный в воскресенье совместный опрос NBC и The Wall Street Journal показал, что бывший вице-президент Джо Байден с огромным преимуществом — 51% против 29% — опережает Трампа в вопросе о том, кто из них двоих, по мнению американцев, будет эффективнее бороться с коронавирусом.

Как подытоживает CNN, пока нет никаких доказательств того, что для США в борьбе с вирусом уже наступил «поворотный момент», как предположил в понедельник глава Белого дома.

«И хотя Трамп волен ставить себе любую оценку за свою борьбу с вирусом, его избиратели не согласны с ней. Абсолютно не согласны», — говорится в статье.