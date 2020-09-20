WP: массовое распространение вакцин против COVID-19 России и Китая вывело Запад из равновесия

Несмотря на успехи России и Китая в продвижении своих вакцин за рубежом, американские эксперты предупреждают, что США не должны поспешно внедрять собственные препараты против коронавируса, пишет The Washington Post. Однако издание предполагает, что при таком раскладе ещё на несколько месяцев вперёд Китай и Россия станут единственными странами, обладающими столь ценным дипломатическим инструментом.

Начало массового распространения российской и китайской вакцин против COVID-19 до завершения клинических испытаний стало «непредвиденно серьёзным геополитическим вызовом» для Соединённых Штатов, пишет The Washington Post.

Так, на этой неделе китайская Sinopharm объявила о предоставлении одной из двух разрабатываемых там вакцин для экстренного использования Объединённым Арабским Эмиратам. Китай остаётся единственным поставщиком вакцины против коронавируса, испытания которой также пройдут в Иордании и Бахрейне, на Ближнем Востоке.

Ранее, 11 сентября, также стало известно, что третья фаза испытаний китайской вакцины пройдёт в Египте, который в июле подписал соглашение о покупке 30 млн доз вакцины с AstraZeneca. За три дня до объявления о сотрудничестве Каира и Пекина англо-шведская фармкомпания приостановила клинические испытания своего препарата из-за «потенциально необъяснимой болезни», хотя позже они были возобновлены.

Тем временем, на этой неделе Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставке в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V», приобрести которую ранее также решили Бразилия, Мексика и Казахстан.

Как отмечает издания, подобные шаги двух стран «вывели западных политиков из равновесия». Американские эксперты в области здравоохранения предупредили, что США не должны в ответ поспешно внедрять собственную вакцину. Тем не менее в таком случае ещё несколько месяцев Китай и Россия останутся единственными странами, обладающими столь ценным дипломатическим инструментом.

В случае успеха китайской вакцины Пекин может «закрепить своё лидерство над Западом в экономическом восстановлении в 2021 году, одновременно используя вакцину в качестве мощного дипломатического инструмента», пишет The Washington Post.

Таким образом, к 2021 году Пекин и Москва, вероятно, приобретут значительную геополитическую силу. При этом издание предполагает, что это может повлечь за собой человеческие жертвы, учитывая темпы внедрения их вакцин, которые некоторые западные эксперты окрестили «безумием и ужасной идеей».

Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что решение России развернуть массовое производство вакцины «Спутник V» до завершения третьей фазы испытаний было подтверждено другими странами, которые сейчас делают то же самое. Дмитриев привёл в пример Китай и ОАЭ, а также отметил, что Великобритания и США публично заявили, что рассматривают возможность регистрации вакцины до завершения клинических испытаний.

При этом Россия и Китай производят вакцины не только с помощью международных партнёрств, но и на своей территории. Так, помимо зарубежного производства Поднебесная планирует изначально выпускать 300 млн доз в год. При двух дозах на человека, подобный объём покроет десятую часть населения страны. При этом в Российском фонде прямых инвестиций намерены к концу года произвести непосредственно в России около 30 млн доз, что может обеспечить вакциной примерно 20% населения.