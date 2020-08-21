Боятся потерять деньги: Contra Magazin объяснил, почему западные фармаконцерны критикуют российскую вакцину

Для западных фармацевтических компаний известие о том, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, стало неприятным известием, пишет Contra Magazin. Они тут же стали критиковать препарат из-за того, что он недостаточно испытан. Но на самом деле они просто опасаются огромных финансовых потерь, объясняет издание.

Новость о том, что Россия первой создала вакцину от коронавируса обрадовала тех, кто боится им заразиться, но для фармацевтических компаний это стало неприятным известием, пишет Contra Magazin. Они тут же стали её критиковать, так как опасаются огромных финансовых потерь, объясняет издание.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят такие крупные компании как Bayer, AstraZeneca, Novartis и другие, считает, что вакцина недостаточно испытана. В частности, в письме к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко они указывают на то, что в тестированиях приняло участие меньше ста человек.

При этом скоро начнётся третий этап испытаний российской вакцины, в котором примут участие тысячи добровольцев, отмечает издание. Не стоит забывать и о том, что западные лидеры сами требовали, чтобы время на проверку препарата для профилактики COVID-19 было существенно сокращено и он быстрее появился на рынке.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и разрабатывалась вакцина, заявили, что критика западных концернов не обоснована. «Вакцина прошла серьезный доклинический этап испытания на животных и показала способность развивать клеточный иммунитет и гуморальный специфический иммунитет», — поддержала коллег руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная», — подчеркнул директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.