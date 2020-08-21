Боятся потерять деньги: Contra Magazin объяснил, почему западные фармаконцерны критикуют российскую вакцину

Для западных фармацевтических компаний известие о том, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, стало неприятным известием, пишет Contra Magazin. Они тут же стали критиковать препарат из-за того, что он недостаточно испытан. Но на самом деле они просто опасаются огромных финансовых потерь, объясняет издание.
Новость о том, что Россия первой создала вакцину от коронавируса обрадовала тех, кто боится им заразиться, но для фармацевтических компаний это стало неприятным известием, пишет Contra Magazin. Они тут же стали её критиковать, так как опасаются огромных финансовых потерь, объясняет издание.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят такие крупные компании как Bayer, AstraZeneca, Novartis и другие, считает, что вакцина недостаточно испытана. В частности, в письме к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко они указывают на то, что в тестированиях приняло участие меньше ста человек.
При этом скоро начнётся третий этап испытаний российской вакцины, в котором примут участие тысячи добровольцев, отмечает издание. Не стоит забывать и о том, что западные лидеры сами требовали, чтобы время на проверку препарата для профилактики COVID-19 было существенно сокращено и он быстрее появился на рынке.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и разрабатывалась вакцина, заявили, что критика западных концернов не обоснована. «Вакцина прошла серьезный доклинический этап испытания на животных и показала способность развивать клеточный иммунитет и гуморальный специфический иммунитет», — поддержала коллег руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
«Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная», — подчеркнул директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова является огромной утратой для его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
В Белоруссии на 28—31 августа запланированы комплексные тактические учения под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом информирует пресс-служба Минобороны республики.
Украина перешла на усиленный вариант охраны границы с Белоруссией, для чего задействованы все необходимые ресурсы и силы. Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Ядов в организме госпитализированного в Омске Алексея Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача больницы Анатолия Калиниченко.
В России за сутки скончались ещё 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 189, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России за сутки выявили 4870 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 946 976. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на 2106. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
У постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 75 человек с признаками ОРВИ госпитализированы, сообщило правительство Хабаровского края.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что 12 российских регионов остаются в «красной зоне» из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Более 500 российских и сирийских военнослужащих, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов обеих стран приняли участие в учениях в порту Баниас на побережье Сирии, заявил начальник пункта базирования Вооружённых сил России «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов.