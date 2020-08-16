Jeune Afrique: российская вакцина от коронавируса — шанс для Путина укрепить влияние в Африке

Несмотря на скептицизм западных специалистов в отношении российской вакцины от Covid-19, страны Африки кажутся заинтересованными в разработке Москвы, пишет обозреватель Jeune Afrique Дамьен Глез. Российского президента этот интерес не может не радовать, ведь фармацевтическое производство способно обеспечить России желанное влияние на континенте, уверен автор.

Несколько дней назад президент России заявил, что вакцина, разработанная в стране против коронавируса, получила одобрение регулирующих органов, напоминает обозреватель Jeune Afrique Дамьен Глез. Почти моментально, если верить кремлёвским чиновникам, другими странами был сделан заказ на миллиард доз, в то время как западные учёные начали выражать озабоченность подозрительной быстротой разработки вакцины — после всего двух месяцев клинических испытаний на людях, — а Всемирная организация здравоохранения стала настоятельно призывать Россию следовать её указаниям.

Как отмечает автор, объявить о производстве вакцины без завершения утверждённого международного протокола — значит ходить по тонкому льду. Однако объявление о революционном лечении — это всегда риск быть «поджаренным в СМИ», замечает журналист. Особенно, если речь идёт не об одном из немногих представителей западного сообщества. «В зависимости от локального контекста и идеологических предпочтений, каждый находит свою нишу между принципом предосторожности: «никогда не знаешь, это может быть опасно», и принципом решительного оптимизма: «никогда не знаешь, это может сработать», — подчёркивает Глез.

Как отмечает автор, поскольку Африка и раньше проявляла интерес к экспериментальным методам лечения Covid-19, подвергавшимся критике на Западе, страны континента могут входить в двадцатку государств, сделавших предварительный заказ на «путинскую вакцину».

Несколько дней назад, например, главный административный секретарь здравоохранения Кении говорил о вероятном диалоге с россиянами поэтому вопросу, отметив, однако, необходимость «убедиться, что вакцина безопасна, прежде чем использовать её». По мнению журналиста, этот знак интереса должен радовать бывшего полковника КГБ Путина — архитектора «Русафрики», проекта, одновременно «вскормленного холодной войной» и не имеющего отношения к колонизации.

После амбициозного саммита Россия-Африка в октябре прошлого года в Сочи глава Кремля заявил о своём намерении играть ведущую роль на континенте, пишет Глез. При этом, если «отвоевание» Африки для России должно было строиться на торговле африканскими природными ресурсами и российскими разработками в области безопасности, то фармацевтическая промышленность вполне может стать «новым па в российско-африканском танго», замечает автор.