Jeune Afrique Оригинал

Jeune Afrique: российская вакцина от коронавируса — шанс для Путина укрепить влияние в Африке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на скептицизм западных специалистов в отношении российской вакцины от Covid-19, страны Африки кажутся заинтересованными в разработке Москвы, пишет обозреватель Jeune Afrique Дамьен Глез. Российского президента этот интерес не может не радовать, ведь фармацевтическое производство способно обеспечить России желанное влияние на континенте, уверен автор.
Jeune Afrique: российская вакцина от коронавируса — шанс для Путина укрепить влияние в Африке
Reuters

Несколько дней назад президент России заявил, что вакцина, разработанная в стране против коронавируса, получила одобрение регулирующих органов, напоминает обозреватель Jeune Afrique Дамьен Глез. Почти моментально, если верить кремлёвским чиновникам, другими странами был  сделан заказ на миллиард доз, в то время как западные учёные начали выражать озабоченность подозрительной быстротой разработки вакцины — после всего двух месяцев  клинических испытаний на людях, —  а Всемирная организация здравоохранения стала настоятельно призывать Россию следовать её указаниям.

 Как отмечает автор, объявить о производстве вакцины без завершения утверждённого международного протокола — значит ходить по тонкому льду. Однако объявление о революционном лечении — это всегда риск быть «поджаренным в СМИ», замечает журналист. Особенно, если речь идёт не об одном из немногих представителей западного сообщества. «В зависимости от локального контекста и идеологических предпочтений, каждый находит свою нишу между принципом предосторожности: «никогда не знаешь, это может быть опасно», и принципом решительного оптимизма: «никогда не знаешь, это может сработать», — подчёркивает Глез.

Как отмечает автор, поскольку Африка и раньше проявляла интерес к экспериментальным методам лечения Covid-19, подвергавшимся критике на Западе, страны континента могут входить в двадцатку государств, сделавших предварительный заказ на «путинскую вакцину».

Несколько дней назад, например, главный административный секретарь здравоохранения Кении говорил о вероятном диалоге с россиянами поэтому вопросу, отметив, однако, необходимость «убедиться, что вакцина безопасна, прежде чем использовать её».  По мнению журналиста, этот знак интереса должен радовать бывшего полковника КГБ Путина — архитектора «Русафрики», проекта, одновременно «вскормленного холодной войной» и не имеющего отношения к колонизации.

После амбициозного саммита Россия-Африка в октябре прошлого года в Сочи глава Кремля заявил о своём намерении играть ведущую роль на континенте, пишет Глез. При этом, если «отвоевание» Африки для России должно было строиться на торговле африканскими природными ресурсами и российскими разработками в области безопасности, то фармацевтическая промышленность вполне может стать «новым па в российско-африканском танго», замечает автор.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Jeune Afrique Франция Европа
теги
Африка Владимир Путин коронавирус лекарство медицина наука Россия торговля эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров