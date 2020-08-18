CNN: Дутерте просит «друзей» Россию и Китай о кредите на вакцину от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов заплатить за российскую и китайскую вакцины от COVID-19, однако намерен попросить у стран рассрочку, сообщает CNN. При этом Дутерте поблагодарил своих «друзей» президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина за предложение своих вакцин.

В то время как страны по всему миру гонятся за вакциной от коронавируса, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что попросит у лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, продать лекарство в рассрочку, пишет CNN.

«Если это довольно дорого, я попрошу своих друзей, президента Путина и председателя Си Цзиньпина, дать нам кредит, в долг. Но мы будем платить в рассрочку», — заявил Дутерте в обращении к нации в понедельник.

Также филиппинский лидер поблагодарил Россию и Китай за то, что они предложили свои вакцины, которые потенциально могут положить конец распространению коронавируса в стране.

«Я хотел бы поблагодарить Россию, президента Путина и Китай, председателя Си Цзиньпина за предложение предоставить нам вакцину. Я не могу не подчеркнуть свою благодарность», — добавил Дутерте.

Как напоминает CNN, на прошлой неделе в Москве объявили о создании «первой в мире» вакцины от COVID-19, а Филиппины присоединяются к третьей фазе её испытаний в октябре этого года.

В свою очередь, в Пекине заверили, что Филиппины попадут в список тех, кто одними из первых получит китайскую вакцину, после того как она будет выставлена на продажу.

Несмотря на то что ранее Дутерте надеялся получить российскую вакцину бесплатно, в обращении в понедельник президент заявил, что это невозможно из-за того, что её создание потребовало как от России, так и от Китая больших затрат, а экономики стран по всему миру «кровоточат».

«Помните, это не бесплатно. В конце концов, они разработали вакцину с большими затратами и, конечно же, не без человеческих усилий, — приводит CNN слова филиппинского лидера. — Я говорю вам, что мы заплатим, это не бесплатно».