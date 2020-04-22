AT: пока Америка думает о себе, Китай укрепляется в Азии с помощью «масочной дипломатии»

В условиях пандемии США придерживаются главного курса Дональда Трампа: «Америка первым делом». Китай тем временем активно разворачивает «масочную дипломатию» по всему миру и ближе к дому — в Юго-Восточной Азии. Здесь даже традиционные партнёры Вашингтона с благодарностью принимают поддержку, несмотря на американские предостережения, пишет обозреватель Asia Times Ричард Джавад Хейдэриан.

Отправив медиков и медицинские изделия в помощь европейским и ближневосточным странам, Китай решил развернуть свою «масочную дипломатию» поближе к дому — в Юго-Восточной Азии, пишет в своей статье обозреватель Asia Times Ричард Джавад Хейдэриан.

И пока Вашингтон выступает за то, чтобы Пекин ответил за вышедшую из-под контроля вспышку коронавируса и выплатил «репарации» за причинённый экономический ущерб, чтобы опередить появление подобных призывов в Азии, Китай разворачивает «Шёлковый путь здоровья», отмечает автор.

Так, в конце марта Пекин направил 40 тонн медицинского груза в Индонезию, крупнейшую страну Юго-Восточной Азии и больше всех в регионе пострадавшую от COVID-19. На кадрах, активно транслируемых СМИ, можно увидеть множество масок и комплектов с тестами в коробках с изображением китайского флага. Подобные сцены разворачивались и в других странах региона.

США заняты собственной вспышкой коронавируса — и Пентагон никого не готов отправлять в Юго-Восточную Азию, тем временем КНР, «по сути, используют свою медицинскую помощь, чтобы занять выгодную позицию на момент, когда пандемия утихнет», комментирует Хейдэриан.

Америка не может обойти вниманием эту ситуацию — здесь власти уверены, что «масочная дипломатия» Пекина далека от альтруизма и взамен на помощь сейчас в будущем Китай может потребовать вернуть долг — уступками и сделками. В своём интервью Foreign Policy помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил: «Если так посмотреть, то мне кажется, что партнёрам (КНР. — ИноТВ) стоит задаться вопросом: «Делается ли это из альтруизма?» Как мы уже отмечали по поводу таких вещей, как инвестиции в инфраструктуру, иностранные вложения и сделки по закупке вооружений, — здесь покупатель должен сохранять бдительность».

Кроме того, по словам Купера, активное взаимодействие с Китаем той или иной страны может заставить США пересмотреть сотрудничество с ней. «Есть ещё такой момент, что мы бы не хотели, чтобы какие-то наши значимые оборонные единицы или важные комплексы оказались открытыми или доступными для экплуатации для Китая», — подчеркнул дипломат.

Также посол США в Таиланде Майкл Джордж ДеСобмре написал целую статью, в которой раскритиковал Китай: «долг правительства — спасать жизни, а не своё лицо».

Впрочем, неясно, насколько эту точку зрения разделяют сами страны Юго-Восточной Азии, включая традиционных стратегических партнёров Америки.

К примеру, Филиппины радостно приняли китайскую помощь, и президент страны Родриго Дутерте даже дважды лично поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку в телеобращении к своим гражданам. «Это не их (китайцев. — ИнТВ) вина, что COVID-19 появился в Ухани. Кто вообще захочет создать вирус, чтобы убивать людей, включая собственный народ...Си говорит, что они готовы, и я бы хотел поблагодарить председателя за его поддержку», — цитирует автор статьи обращение Дутерте.

Как обращает внимание Хейдэриан, неясно, были ли эти заявления сделаны по указке Пекина, тем не менее они совпадают с официальной позицией Китая, который пытается «снять с себя ответственность за распространение коронавируса по всему миру».

Интересно, что на ранних этапах пандемии многие страны Юго-Восточной Азии, за исключением Сингапура и Вьетнама, не стали закрывать границы для китайских граждан. И это, по мнению обозревателя Asia Times, говорит о большой экономической зависимости региона от торговли с КНР, его крупнейшим партнёром в этой сфере, а также в таких сферах, как инвестиции и туризм. И теперь многие из этих стран вновь посмотрят в сторону Китая, когда придёт пора восстанавливать национальные экономики и бороться с рецессией.

Незадолго до введения режима изоляции на месяц уже упомянутый филиппинский лидер Родриго Дутерте даже открыто попросил помощи у Пекина: «Надеюсь, до этого не дойдёт, но, возможно, нам нужна будет ваша помощь». При этом Манила не особо комментирует военное усиление Китая близ её территорий и критикует США за попытки переманить филиппинских медработников в тяжёлое время. «Они зовут любого, кто имеет образование медсестры или медбрата, говорят им идти в посольство, где для них сделают визу за один день, и уже на следующий день можно вылетать», — возмутился Дутерте. По мнению президента, США должны «полагаться на собственные ресурсы».

Америку многие критикуют за недостаточную поддержку, в то время как предыдущие администрации выделяли огромные суммы для Юго-Восточной Азии в сфере здравоохранения.

«Пока Трамп придерживается своей политики «Америка первым делом», Китай использует «масочную дипломатию», чтобы ещё сильнее укрепиться в поражённом вирусом регионе», — приходит к выводу автор.