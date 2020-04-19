Bloomberg: Трамп пригрозил последствиями Китаю, если вспышка коронавируса окажется не просто ошибкой

Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что Китай могут ждать последствия, если проводимое в США расследование покажет, что там сознательно допустили пандемию, передаёт Bloomberg. Тем не менее, президент не исключил, что вспышка Covid-19 может быть лишь ошибкой, вышедшей из-под контроля в Китае.
Президент США Дональд Трамп предупредил Китай о возможных последствиях, если будет доказано, что в стране сознательно допустили вспышку коронавируса, который уже унёс жизни более 38 тыс. американцев, пишет Bloomberg.
«Посмотрим, что покажет их расследование, но мы также проводим своё расследование. Если это была ошибка, ошибка и есть ошибка. Но если они сознательно допустили это, то должны быть последствия», — заявил американский лидер на брифинге в Белом доме.
Как отмечает агентство, Республиканская партия пытается возложить вину за вспышку эпидемии на Китай на фоне усиления внимания к мерам по борьбе с распространением вируса в США, принятым Трампом. В частности, конгрессмены от партии предположили, что пандемия стала следствием неудачных экспериментов в лаборатории в Ухани. Более того, они подвергли критике представителей Демократической партии, вставших на защиту китайского народа и руководства страны.
При этом сам Трамп не был так суров к стране. В январе и феврале он неоднократно хвалил Китай и главу государства Си Цзиньпина за то, как там справились со вспышкой заболевания. На брифинге в субботу он также рассказал о продуктивности сотрудничества США и Китая, назвав отношения двух стран до ситуации с распространением коронавируса «хорошими».
Кроме того, Трамп не стал давать однозначный ответ на вопрос, зол ли он на Китай, подчеркнув, что есть разница между ошибкой и сознательными действиями.
«Возможно, да. Это зависит от того, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или это было сделано преднамеренно», — приводит Bloomberg слова главы Белого дома.
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