Independent: Трамп похвалил свою администрацию и дал «смелый» прогноз по числу жертв COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп завершил очередную «дикую неделю коронавируса» новой порцией критики в адрес некоторых американских губернаторов, пишет The Independent.

Кроме того, он объявил Соединённые Штаты «королём ИВЛ», а его команда по вопросам общественного здравоохранения отмела заявления губернаторов о недостаточном тестировании.

По своему обыкновению в ходе своего выступления Трамп сделал ряд смелых заявлений. В частности, он подчеркнул, что федеральное правительство в настоящее время ожидает «около 60 тысяч, возможно, 65 тысяч» смертей от вируса в Соединённых Штатах.

Эти слова прозвучали на фоне того, как в США количество жертв COVID-19 перевалило за 36 тыс, а подтверждённых случаев заболевания уже почти 700 тыс.

Несколькими неделями ранее координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс заявила, что от этой болезни может погибнуть 200 тыс. американцев.

Разница в 140 тыс. человек между двумя прогнозами, по мнению американского лидера, свидетельствует об «отличной работе», проделанной им и его администрацией в борьбе с пандемией.

Глава Белого дома при этом не стал напрямую отвечать на вопросы о критике со стороны некоторых губернаторов-демократов. Ряд из них, как отмечается в статье, утверждают, что поддержка Трампом протестов с участием консервативно настроенных граждан, которые призвали своих губернаторов открыть свои штаты, равносильна подстрекательству к внутренней нестабильности.

Однако президент США отметил, что протестующие, многие из которых, как указывает The Independent, носили одежду с атрибутикой Трампа, выглядели как «довольно ответственные люди».