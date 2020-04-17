The Hill: чтобы победить Трампа, Байдену нужно сделать своим вице-президентом чернокожую женщину

Джо Байден остался единственным кандидатом от партии демократов на пост президента, однако для победы над Дональдом Трампом ему необходимо мобилизовать весь электорат Демократической партии, пишет The Hill. Как отмечает издание, ядром сторонников демократов являются прогрессивисты и цветное население: чтобы сподвигнуть их голосовать за себя, Байдену необходимо назначить своим вице-президентом прогрессивную чернокожую женщину.

После того как сенатор Берни Сандерс официально прекратил свою кампанию и поддержал Джо Байдена, единственному оставшемуся кандидату от Демократической партии пора двигаться дальше и выбрать кандидата в вице-президенты, пишет The Hill. Издание отмечает, что выбор Байдена должен соединить его собственную кампанию с прогрессивными сторонниками Сандерса: следовательно, по мнению The Hill, если Байден хочет иметь шансы победить на выборах, то в качестве своего вице-президента он должен выбрать прогрессивную чернокожую женщину.

Издание напоминает, что в ходе последних дебатов с Сандерсом Байден пообещал, что его вице-президентом будет женщина. Байден может раздумывать о кандидатуре сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, однако такой шаг вряд ли будет правильным, считает The Hill. Клобушар белая со Среднего Запада, исповедует центристские взгляды: её кандидатура рискует отпугнуть сторонников Сандерса.

По мнению The Hill, для победы на президентских выборах Байден должен заручиться поддержкой базового электората демократов, который состоит из прогрессивистов и чернокожего населения. Издание пишет, что ранее ходили слухи о том, что вице-президентом Байдена может стать Стейси Абрамс или же сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Как отмечает издание, для победы на выборах Байдену необходимо добавить энергии своей кампании, поскольку борьба против Дональда Трампа отличается от борьбы на праймериз: она потребует мобилизации всех продемократических сил. По мнению The Hill, рецептом победы для Байдена в таких условиях станет выбор либо Камалы Харрис, либо Стейси Абрамс в качестве вице-президента. И Харрис, и Абрамс узнаваемы, а также обладают необходимой для успеха харизмой. Кроме того, из всех демографических групп населения в США именно чернокожие женщины имеют один из самых высоких процентов явки на выборы.