Daily Mail о дебатах Байдена и Сандерса: без традиционного рукопожатия и без особых сюрпризов

Из-за распространения коронавируса в Соединённых Штатах бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, которые борются за то, чтобы представлять Демократическую партию на предстоящих президентских выборах, начали дебаты не с традиционного рукопожатия, а с касания локтями, пишет Daily Mail.

Кроме того, в соответствии с требованиями Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) кандидаты в президенты стояли друг от друга на расстоянии почти двух метров, а в зале не было зрителей. Кроме того, модераторы также сидели на значительном расстоянии.

Двухчасовые дебаты, омрачённые коронавирусным кризисом, крутились вокруг нынешней вспышки заболевания, но не ограничивались ею. Например, Байден сделал важное заявление о том, что в случае победы на праймериз вместе с ним на пост вице-президента будет баллотироваться женщина.

Джо Байден, как и ожидалось, использовал дебаты, чтобы продемонстрировать своё умение завладевать вниманием зрителей и показать, насколько хорошо он подходит на роль главы государства.

Сандерс налегал на свою любовь к либералам — крылу Демократической партии, которое активизировалось после избрания Дональда Трампа. Он смог обозначить различия между собой и Байденом по таким вопросам, как здравоохранение и коронавирусный кризис, и не забыл упомянуть о своём Новом зелёном курсе, который также одобряют левые. Нынешнюю вспышку коронавируса он, в частности, использовал для отстаивания своей идеи о всеобщем медицинском обслуживании.

По мере того как дебаты приближались к своему финалу, два кандидата начали активно обсуждать вопросы внешней политики.

Всё началось с социалиста Сандерса, которого спросили о его похвалах в адрес Кубы — вопрос, неизменно преследующий сенатора. В прошлом он заявил, что режим Фиделя Кастро — и его преемников — заслуживает похвалы за улучшение качества кубинского образования и здравоохранения, при этом он подчеркнул, что выступает против отсутствия демократии на этом острове.

«Я выступал и выступаю против авторитаризма, будь он на Кубе, в Саудовской Аравии, Китае или в России. Я всю жизнь так поступал», — отметил Сандерс.

Байден, который уже критиковал в своё время заявление сенатора, воспользовался вопросом, чтобы перейти в наступление против своего оппонента.

«Время от времени говорить что-то хорошее о стране — это одно. А вот восхваление страны, нарушающей права человека во всём мире, заставляет наших союзников задаться вопросом: что же происходит? Как вы думаете, что подумают южнокорейцы, когда он так хвалит Китай? Что, по-вашему, подумают австралийцы, находясь в тени Китая? Как вы считаете, что происходит в Индонезии, находящейся в тени Китая? Слова имеют значение. Это явные диктаторы. Точка!» — указал бывший вице-президент.

Он также отметил, что иногда с такими главами государств приходится работать.

«Например, я помогал достичь договорённостей с Россией по СНВ-III. И это не потому, что мне нравится Путин», — заявил Байден.

В оправдание своей поддержки войны в Ираке во время администрации Джорджа Буша — младшего он сказал следующее: «Я узнал, что нельзя верить на слово президенту, поскольку они действительно заверили меня, что не будут применять силу».

Но Сандерс не оставил это без внимания: «Вы были там с Бушем на церемонии подписания (резолюции о развёртывании сил против Ирака. — ИноТВ). Все в мире знали, что, когда вы голосовали за эту резолюцию, вы дали Бушу право начать войну».

«Все знали, что конкретно он и Чейни (бывший вице-президент США. — ИноТВ) хотели сделать. Большинство людей, которые следили за этим вопросом, хорошо понимали, что администрация Буша нагло врёт о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения», — добавил Сандерс.

В целом, как отмечает издание, дебаты были сосредоточены на политике, но никаких крупных сюрпризов не было. После их завершения вряд ли многие избиратели изменили свои предпочтения. Ни у одного из кандидатов не было никаких серьёзных промахов, но и ярких моментов тоже не наблюдалось, пишет Daily Mail.