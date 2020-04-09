Politico: Сандерс ушёл — за пост президента США Трамп поборется с Байденом

После серии поражений сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о прекращении своего участия в президентской гонке 2020 года, пишет Politico. Таким образом кандидатом от Демократической партии и соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден.

Сандерс в своём видеообращении наконец признал, что «движение к победе, по сути, невозможно».

«Если бы я верил в то, что у нас есть реальный путь к номинации (от Демократической партии. — ИноТВ), я бы определённо продолжил кампанию, но его просто нет, — подчеркнул политик. — Я поздравляю Джо Байдена, очень порядочного человека, с которым я буду работать, чтобы продвигать наши прогрессивные идеи».

По словам Сандерса, прогрессивное движение сделало «важный шаг вперёд в бесконечной борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость и экологическую справедливость». Он также добавил, что оно уже одержало победу в идеологической борьбе.

«Большая часть американского народа теперь понимают, что мы должны поднять минимальную заработную плату как минимум до 15 долларов в час, что мы должны гарантировать медицинское обслуживание как право. А ведь не так давно люди считали эти идеи радикальными», — подчеркнул Сандерс.

Президент Дональд Трамп, который стремился разжечь разногласия в Демократической партии, часто заявляя, что партийный истеблишмент плохо относится к Сандерсу, быстро отреагировал на выход последнего из президентской гонки.

«Берни Сандерс ушёл! Спасибо Элизабет Уоррен*. Если бы не она, Берни выиграл бы почти в каждом штате в супервторник! Это закончилось именно так, как того хотели демократы и Национальный комитет Демократической партии», — написал он в Twitter.

Трамп также призвал сторонников Сандерса перейти на сторону Республиканской партии.

* кандидат в президенты США от демократов, которая снялась с президентской гонки, поддержав Джо Байдена (прим. ИноТВ)