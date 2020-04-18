WT: экс-глава Госдепа уверена — Пекин пытается сделать так, чтобы мир забыл об ответственности КНР за COVID-19

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В Подмосковье появится более 1,5 тысячи мест для больных коронавирусом
В Подмосковье к понедельнику, 20 апреля, появится более 1,5 тыс. мест в медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Александр Емельяненко заявил, что не знает, когда состоится бой с Исмаиловым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос о дате поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
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В Москве изменятся правила оплаты проезда в общественном транспорте
Московские власти примут дополнительные решения для отказа от ручного контроля пропусков и перехода на автоматизацию этого процесса.
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Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал уделять внимание родителям во время пандемии коронавируса.
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Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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СМИ: Зарипов хочет зарабатывать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» предложил новый контракт капитану команды Данису Зарипову с окладом 40 млн в год.
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Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 15 тысяч
Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании составило 15 464. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Минздрава.
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Габрилян заявил, что Ласицкене была готова выиграть золото на ОИ-2016
Тренер Геннадий Габрилян заявил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене могла бы выиграть Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, если бы российскую сборную по лёгкой атлетике допустили до соревнований.
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Тренер Ласицкене объяснил, почему запрещает ей смотреть свои выступления
Тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян объяснил, почему запрещает подопечной пересматривать свои выступления.
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Футболист «Спартака» Кутепов рассказал, как проводит время во время карантина
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проводит время на самоизоляции в связи с коронавирусом.
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Синоптики предупредили о температуре ниже нормы в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.
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Суд отправил под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Абаканский городской суд отправил под арест до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, который подозревается в получении взятки.
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Кутепов признался, что ожидал ухода Шюррле из «Спартака»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт хавбека команды Андре Шюррле.
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Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания
Наставник трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок.
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Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать
Тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о процессе подготовки подопечной к соревнованиям.
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Большунов до сих пор не получил деньги за победу в королевском марафоне в Норвегии
Российскому лыжнику Александру Большунову до сих пор не заплатили за победу в королевском марафоне в норвежском Хольменколлене.
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Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии
Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил признательность России за помощь российских военных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов
Бывший генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов назначен президентом АФК «Система».
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«Зенит» составил пятёрку своих лучших голов на последних минутах матчей
Петербургский футбольный клуб «Зенит» составил топ-5 своих лучших забитых мячей на последних минутах матчей в нынешнем сезоне.
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Гаврилов высказался о решении «Спартака» не выкупать Шюррле
Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение клуба не выкупать немецкого хавбека Андре Шюррле у «Боруссии».
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.
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Кабмин расширил перечень пострадавших от пандемии отраслей
Правительство внесло в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики торговлю машинами, текстилем, одеждой и обувью.
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Боксёр Джошуа высказался о сравнениях себя с Уайлдером
Британский боксёр, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа прокомментировал сравнения с бывшим обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
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«Ростех» предложил внедрить систему распознавания лиц в 20 регионах
В 20 регионах из семи федеральных округов России может быть внедрена система распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в «Ростехе».
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Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о решении клуба не выкупать немецкого хавбека Андре Шюррле.
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Британский посол поблагодарила Россию за помощь в возвращении граждан
Британский посол в России Дебора Броннерт поблагодарила российский МИД и «Аэрофлот» за помощь в возвращении британцев на родину.
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Агент албанского вратаря прокомментировал интерес российских клубов
Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы албанского вратаря турецкого клуба «Менеменспор» Гентиана Сельмани, заявил, что игрок открыт к предложениям из России.
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Вильфанд прогнозирует мокрый снег в Москве на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в день Пасхи, 19 апреля, ожидается погода на 3 °С ниже нормы, небольшой дождь и мокрый снег.
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Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с чемпионата мира — 2018 ради сбора средств для девочки, страдающей спинальной мышечной атрофией.
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Роспотребнадзор передал более 400 тысяч тестов почти 30 странам
Роспотребнадзор безвозмездно передал почти 30 странам более 400 тыс. тестов государственного научного центра «Вектор». Россия продолжит оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусом.
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Квят: NASCAR и ралли — это другой мир
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, в каких видах гонок хотел бы попробовать свои силы.
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Путин не планирует посещать пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин не будет посещать пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска граждан
Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у заражённых коронавирусом граждан, а также у тех, кто с ними живёт.
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Тактаров объяснил, почему считает первым российским чемпионом UFC себя, а не Нурмагомедова
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров ответил на вопрос, кто является первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Благодатный огонь сошёл в кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
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В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
В больнице Липецкой области скончалась женщина 1963 года рождения с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Лечение COVID-19 осложнялось наличием у пациентки хронического заболевания.
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В Москве продезинфицировали более 300 млн квадратных метров
В Москве во время четвёртой по счёту масштабной дезинфекции дорог и общественных пространств обработали более 300 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
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Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки
Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов считает возможным выполнить прыжок в пять оборотов.
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В Подмосковье спецпропуска проверили у более чем 170 тысяч автомобилистов
В Московской области с 15 апреля проверили более 170 тыс. автомобилей на наличие у водителей и пассажиров цифровых пропусков для передвижения по региону, заявил замглавы регионального правительства Роман Каратаев.
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Квят заявил, что не участвует в виртуальных гонках по причине проблем с интернетом
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, почему пока не принимал участия в виртуальных Гран-при «Формулы-1».
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Дочь Брайанта посмертно выбрана на драфте женской НБА
На церемонии драфта-2020 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сама лига выбрала Джианну Брайант, Алиссу Алтобелли и Пейтон Честер, погибших при крушении вертолёта вместе с экс-игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
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В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее планируемого.
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СМИ назвали потерянную прибыль «Барселоны» из-за отсутствия домашних матчей
Испанская «Барселона» несёт серьёзные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.
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Пропавшая в Ингушетии четырёхлетняя девочка найдена живой
Четырёхлетняя девочка, которая пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля, найдена живой. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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Черданцев о наследии ЧМ-2018: мы не поймали волну ажиотажа и вовлечённости в футбол
Известный российский комментатор Георгий Черданцев посетовал на упущенные возможности после чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
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Черданцев объяснил, в чём уникальность Дзюбы
Известный комментатор Георгий Черданцев объяснил популярность нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
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Воробьёв отметил снижение прироста числа случаев коронавируса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что в регионе наблюдается снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Брызгалов — о карантине в США: достать бы сейчас противогазы, как на уроках ОБЖ
Бывший голкипер сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов рассказал, как проходит его самоизоляция в США.
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В Киево-Печерской лавре выявили 26 новых случаев коронавируса
В Киево-Печерской лавре выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.