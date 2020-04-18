WT: экс-глава Госдепа уверена — Пекин пытается сделать так, чтобы мир забыл об ответственности КНР за COVID-19

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон должен недвусмысленно отвергнуть попытки Китая «сместить нарратив» о пандемии коронавируса, пишет The Washington Times. По её словам, Пекин сейчас пытается отвлечь внимание людей от его провальной реакции на вспышку заболевания, а такжек от его усилий, направленных на то, чтобы заставить врачей молчать. Об этом она заявил в беседе с научным сотрудником Гуверовского института Томом Гиллиганом.

По словам Райс, Китай надеется на то, что официальные лица США согласятся с «контрнарративом» Поднебесной, в котором опускается неудобная дня китайцев правда.

Она также сравнила нынешнюю пандемию COVID-19 со вспышкой атипичной пневномии, которая произошёл в Китае в то самое время, когда она занимала пост советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем.

«Одна из досадных схожестей заключается в том, что от Китая трудно добиться информации, — добавила Райс. — В случае со вспышкой атипичной пневмонии мы знали, что что-то произошло. Но было очень трудно получить ответы от Китая о том, что именно случилось. И, к сожалению, в этот раз всё повторилось. Это, пожалуй, самый тревожный аспект данного кризиса».

Экс-госсекретарь США также подчеркнула, что реакция Пекина на начавшуюся в Ухани вспышку заболевания не должна быть неожиданностью.

«В этом, можно сказать, суть китайской системы: авторитарная система, где контроль информации — это власть, контроль нарратива — это власть, поэтому нам не следует удивляться тому, что когда в Ухани произошла вспышка, они заставили молчать молодых врачей и студентов-медиков, которые попытались забить тревогу. Но китайцы сделали то, что делают сторонники авторитаризма, они заставили замолчать тех, кто пытался бить тревогу. Они хотели выиграть время для создания нарратива, который получил бы благословение Коммунистической партии Китая», — считает Райс.

По её словам, КНР сейчас пытается сместить нарратив, сняв с себя изначальную ответственность за то, что они сразу не разобрались в происходящем, и старается сосредоточиться на том, что Пекин быстро справился с ситуацией и помогает теперь остальному миру .

«Вот как они собираются изменить нарратив. Не дайте этому случиться», — подчеркнула экс-глава Госдепа.

Бывший дипломат также заявила, что администрация Трампа как в публичном, так и в частном общении с Китаем должна жёстко высказываться о роли Пекина в обострении нынешней пандемии.