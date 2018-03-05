Кондолиза Райс: русские «вмешались» раз — позор им, но если мы их не остановим — позор нам

«Вмешавшись» в американские выборы, русские покрыли себя позором, заявила в эфире CNN бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Однако в случае если Москве удастся повторить эту «операцию», то не меньший позор падёт уже на голову Вашингтона. Именно поэтому, по мнению дипломата, главной задачей США становится работа по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Позвольте задать вопрос об одной попытке продвижения демократии, которая, по всей видимости, вышла боком. Если не ошибаюсь, в 2011 году Хиллари Клинтон выступила с речью, в которой она поддержала демократическое движение в России. Путин посмотрел это выступление, и оно, очевидно, привело его в ярость. И есть веские причины полагать, что частично именно поэтому Россия попыталась вмешаться в выборы 2016 года. Поддерживаете ли вы такую точку зрения и считаете ли, что русские пытались вмешаться, чтобы нанести вред Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа?

КОНДОЛИЗА РАЙС, бывший госсекретарь США: Как вам известно, русские — Советы — на протяжении очень многих лет пытались вмешаться во внутреннюю политику Соединённых Штатов, делая ставку на недовольных, которых они называли пятой колонной — это люди внутри США, которых можно было настроить против своей страны.

Социальные сети и интернет позволяют таким действиям быть более эффективными и легко осуществимыми. Теперь нам известно, что они пытались натравить американцев друг на друга. Думаю, что частично так получилось из-за путинского «вы называете наши выборы сфальсифицированными — ну, теперь я вам покажу!». Однако, как мне кажется, дело было больше в его неприязни к Хиллари Клинтон, чем в стремлении избрать какого-то конкретного человека.

Тем не менее я считаю, что сейчас наша задача — это прежде всего выяснить, как на самом деле им это удалось. Позор им за первое вмешательство, но позор нам, если они его повторят. Меня беспокоят все разговоры о том, что происходило во время передачи дел (в администрации. — ИноТВ): мы должны знать об этом, и мне кажется, что Роберт Мюллер выяснит правду. Этого человека я, кстати говоря, искренне уважаю и считаю его беспристрастным. Однако я также надеюсь, что мы потратим столько же времени, если не больше, на то, чтобы выяснить, что именно сделали русские и как мы можем защититься от этого.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 марта 2018 года.