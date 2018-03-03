Кондолиза Райс: с «российским делом» пора заканчивать

Конгрессу необходимо завершить расследование «российского вмешательства». Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. В эфире Fox News она также предположила, что действующие американские санкции против России уже являются эффективной ответной мерой.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий передачи Fox & Friends: Во вчерашнем выпуске The View Кондолиза Райс дала отпор конгрессмену Адаму Шиффу. Она выступала там целый час.

ЭЙНСЛИ ЭРКХАРДТ, ведущая передачи Fox & Friends: Вот именно. Её послание председателю комитета палаты представителей по разведке: «Заканчивайте уже со своим российским расследованием». Давайте послушаем.

КОНДОЛИЗА РАЙС, экс-госсекретарь США: Я провела много времени в Вашингтоне. И я знаю, что у вас очень непростая работа. И я очень ценю то, что вы делаете для нашей страны. Но я искренне надеюсь, что вы сможете свернуть это дело. Стране необходимо вернуться к другим проблемам, поэтому я очень сильно надеюсь…

СТИВ ДУСИ, ведущий передачи Fox & Friends: И чтобы поговорить об этом поподробнее, к нам присоединяется бывший госсекретарь Кондолиза Райс. И с кем это она? С лауреатом Пулицеровской премии, историком Дэвидом Кеннеди. Доброе утро.

КОНДОЛИЗА РАЙС: Доброе утро.

СТИВ ДУСИ: Конди, позвольте начать с вас. Вас, должно быть, радует тот факт, что после того, как вы сказали: «Давай-ка, Адам Шифф, закругляйся, возвращайся к другим делам», раздались очень громкие аплодисменты.

КОНДОЛИЗА РАЙС: На мой взгляд, американский народ готов двигаться дальше. Все хотят знать, что именно произошло. Но, как я и сказала конгрессмену Шиффу, комитету по разведке также нужно сосредоточиться на том, что сделали русские, как они это сделали.

Потому что первый раз — позор им, следующий раз — позор нам, если они решат это повторить. И, как я считаю, уделяется слишком мало внимания тому, что они на самом деле сделали и как мы собираемся с этим бороться.

БРАЙАН КИЛМИД: И, Дэвид, мы знаем, что вы, ребята, сняли отличный фильм. Мы все его видели. Он называется «Американское кредо». Мы ещё вернёмся к его обсуждению. Но я хочу задать дополнительный вопрос по этой теме. Очень немногие в нашей стране знают о России больше вас. Вы были экспертом по России до того, как вошли в администрацию Буша. Так поведайте мне, какие ответные меры будут для них наиболее значимыми?

КОНДОЛИЗА РАЙС: Что ж, мы уже используем санкции. И я считаю, санкции против Путина и его окружения очень эффективны.

БРАЙАН КИЛМИД: Индивидуальные санкции?

КОНДОЛИЗА РАЙС: Санкции, которые запрещают человеку путешествовать, совершать визиты. Необходимо понимать, что у США очень длинные руки. И когда человек оказывается в санкционном списке Соединённых Штатов, это сказывается на том, что он может или не может сделать.

Я была бы чуть аккуратнее с санкциями в некоторых экономических вопросах, потому что в России есть молодые люди, для которых очень важен контакт с Западом. Мы хотим изолировать Путина и путинизм, но не Россию.

ЭЙНСЛИ ЭРКХАРДТ: На протяжении какого времени русские пытаются вмешаться в наши выборы?

КОНДОЛИЗА РАЙС: Всё это началось ещё в 30-е, 40-е, 50-е годы. Они всегда были убеждены, что смогут взбаламутить недовольных американцев. Просто благодаря интернету и социальным сетям эту задачу стало легче выполнить.

И мне бы хотелось упомянуть кое-что ещё. Владимир Путин вышел и рассказал о своих ядерных ракетах, и нам следует сказать следующее. Во-первых, никто никогда не говорил, что американская противоракетная оборона способна сбить тысячи российских ракет.

Когда я была госсекретарём, я лично ему говорила, что ПРО направлена против Ирана или Северной Кореи, а не России. Во-вторых, очевидно, он показывал видео о том, что они могут нанести удар по Флориде. Они могли нанести удар по Флориде с 80-х. Иными словами, порой он говорит абсурдные вещи, и нам необходимо ему на это указывать.

СТИВ ДУСИ: У президента дом во Флориде, так что, может быть…

КОНДОЛИЗА РАЙС: В этом и была вся суть? Ну да, конечно (смеётся).



Дата выхода в эфир 02 марта 2018 года.