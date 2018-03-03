Fox News Оригинал

Кондолиза Райс: с «российским делом» пора заканчивать

Материал представлен в переводе ИноТВ
Конгрессу необходимо завершить расследование «российского вмешательства». Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. В эфире Fox News она также предположила, что действующие американские санкции против России уже являются эффективной ответной мерой.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий передачи Fox & Friends: Во вчерашнем выпуске The View Кондолиза Райс дала отпор конгрессмену Адаму Шиффу. Она выступала там целый час.

ЭЙНСЛИ ЭРКХАРДТ, ведущая передачи Fox & Friends: Вот именно. Её послание председателю комитета палаты представителей по разведке: «Заканчивайте уже со своим российским расследованием». Давайте послушаем.
 
КОНДОЛИЗА РАЙС, экс-госсекретарь США: Я провела много времени в Вашингтоне. И я знаю, что у вас очень непростая работа. И я очень ценю то, что вы делаете для нашей страны. Но я искренне надеюсь, что вы сможете свернуть это дело. Стране необходимо вернуться к другим проблемам, поэтому я очень сильно надеюсь…
 
СТИВ ДУСИ, ведущий передачи Fox & Friends: И чтобы поговорить об этом поподробнее, к нам присоединяется бывший госсекретарь Кондолиза Райс. И с кем это она? С лауреатом Пулицеровской премии, историком Дэвидом Кеннеди. Доброе утро.
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: Доброе утро.
 
СТИВ ДУСИ: Конди, позвольте начать с вас. Вас, должно быть, радует тот факт, что после того, как вы сказали: «Давай-ка, Адам Шифф, закругляйся, возвращайся к другим делам», раздались очень громкие аплодисменты. 
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: На мой взгляд, американский народ готов двигаться дальше. Все хотят знать, что именно произошло. Но, как я и сказала конгрессмену Шиффу, комитету по разведке также нужно сосредоточиться на том, что сделали русские, как они это сделали.
 
Потому что первый раз  позор им, следующий раз  позор нам, если они решат это повторить. И, как я считаю, уделяется слишком мало внимания тому, что они на самом деле сделали и как мы собираемся с этим бороться.
 
БРАЙАН КИЛМИД: И, Дэвид, мы знаем, что вы, ребята, сняли отличный фильм. Мы все его видели. Он называется «Американское кредо». Мы ещё вернёмся к его обсуждению. Но я хочу задать дополнительный вопрос по этой теме. Очень немногие в нашей стране знают о России больше вас. Вы были экспертом по России до того, как вошли в администрацию Буша. Так поведайте мне, какие ответные меры будут для них наиболее значимыми?
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: Что ж, мы уже используем санкции. И я считаю, санкции против Путина и его окружения очень эффективны.
 
БРАЙАН КИЛМИД: Индивидуальные санкции?
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: Санкции, которые запрещают человеку путешествовать, совершать визиты. Необходимо понимать, что у США очень длинные руки. И когда человек оказывается в санкционном списке Соединённых Штатов, это сказывается на том, что он может или не может сделать.
 
Я  была бы чуть аккуратнее с санкциями в некоторых экономических вопросах, потому что в России есть молодые люди, для которых очень важен контакт с Западом. Мы хотим изолировать Путина и путинизм, но не Россию.
 
ЭЙНСЛИ ЭРКХАРДТ: На протяжении какого времени русские пытаются вмешаться в наши выборы?
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: Всё это началось ещё в 30-е, 40-е, 50-е годы. Они всегда были убеждены, что смогут взбаламутить недовольных американцев. Просто благодаря интернету и социальным сетям эту задачу стало легче выполнить.
 
И мне бы хотелось упомянуть кое-что ещё. Владимир Путин вышел и рассказал о своих ядерных ракетах, и нам следует сказать следующее. Во-первых, никто никогда не говорил, что американская противоракетная оборона способна сбить тысячи российских ракет.
 
Когда я была госсекретарём, я лично ему говорила, что ПРО направлена против Ирана или Северной Кореи, а не России. Во-вторых, очевидно, он показывал видео о том, что они могут нанести удар по Флориде. Они могли нанести удар по Флориде с 80-х. Иными словами, порой он говорит абсурдные вещи, и нам необходимо ему на это указывать.
 
СТИВ ДУСИ: У президента дом во Флориде, так что, может быть…
 
КОНДОЛИЗА РАЙС: В этом и была вся суть? Ну да, конечно (смеётся).  
 
Дата выхода в эфир 02 марта 2018 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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