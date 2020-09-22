Байден: Трамп не уважает своих сторонников и избегает рукопожатий с «этими отвратительными людьми»

Во время агитационного выступления в Висконсине Джо Байден заявил, что Дональд Трамп никогда не уважал тех, кто его поддерживает, а их обожание является односторонним, пишет The Washington Times. Кандидат от демократов отметил, что как настоящий гермофоб Трамп отказывается пожимать руки «этим отвратительным людям» — по свидетельству бывшей помощницы вице-президента Майка Пенса, так глава правительства называет своих сторонников.

В понедельник в предвыборном выступлении в округе Манитовок (Висконсин) Джо Байден заявил, что Трампу безразличны его сторонники, а то обожание, которое они проявляют на массовых собраниях, является односторонним, сообщает The Washington Times. «Бывшая сотрудница заявила, что он (президент Трамп. — ИноТВ) называет своих собственных сторонников, цитата, «отвратительными», — подчеркнул Байден, ссылаясь на недавнее заявление бывшей помощницы вице-президента Майка Пенса Оливии Трой.

Как отмечает издание, Трой рассказала, что Дональд Трамп на заседании в Белом доме предположил, что у эпидемии COVID-19 могут быть свои плюсы. По её словам, глава правительства признался, что не любит рукопожатия, и теперь ему «не нужно пожимать руку этим отвратительным людям». Пенс и Белый дом решительно опровергли слова Оливии Трой и назвали её обиженной сотрудницей, которая пытается ввязаться в политику на фоне предвыборной кампании.

Кроме того, Байден напомнил, что Трамп в 2016 году обещал представлять в правительстве «забытых» мужчин и женщин в США. «А затем он стал президентом и забыл о нас, — заявил бывший вице-президент. — Хотя он не только забыл — правда в том, что он никогда по-настоящему не уважал нас».

Кандидат от демократов указал на то, что президент — открытый гермофоб и держит дистанцию со своими сторонниками во время предвыборных митингов, которые он продолжал организовывать, несмотря на пандемию. По словам Байдена, Трамп проводит эти митинги для развлечения и обожания со стороны сторонников, но не испытывает к ним уважения. «Не обманывайте себя — это одностороннее (восхищение. — ИноТВ)», — цитирует The Washington Times слова Байдена.