Washington Post: Трамп превратил США в «мирового изгоя» — но есть надежда, что всё поправит Байден
Сразу два недавних соцопроса показали, что президент США Дональд Трамп нанёс «колоссальный вред» внешней политике Вашингтона, подтвердив при этом, что в случае победы на предстоящих выборах соперника Трампа от демократов Джо Байдена появится надежда на устранение этого вреда, сообщает The Washington Post.
Как пишет газета, согласно исследованию, проведённому в 13 странах-союзниках Вашингтона Исследовательским центром Пью, авторитет Америки в мире упал до рекордно низких значений: в данный момент к США положительно относятся только 26% респондентов в Германии, 30% — в Голландии, 31% — во Франции, 33% — в Австралии и Швеции, 35% — в Канаде, и 41% — в Японии и Великобритании. Среди всех 13 стран, где проводился опрос, Америку воспринимают в целом положительно в одной лишь Южной Корее. При этом, как подчёркивается в материале WP, такое резкое падение статуса США за рубежом произошло всего за четыре года: в 2016 году рейтинг страны колебался в пределах от 57 (в Германии) до 72% (в Японии).
По мнению обозревателя The Washington Post, этот спад отчасти объясняется тем, что Трамп «чудовищно» неумело отреагировал на пандемию коронавируса — к примеру, методы Китая по борьбе с Covid-19, согласно опросу центра Пью, оказались в мире более чем вдвое популярнее, «несмотря на то, что вирус из этой страны и пришёл». Столь же непопулярен в исследованных странах и сам господин Трамп, уступая там по рейтингу «даже» таким фигурам, как президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин: внешнеполитическому курсу американского лидера доверяют лишь 16% респондентов, пишет журналист. «Короче говоря, Трамп превратил Соединённые Штаты в мирового изгоя», — подытоживает он.
Другой опрос, организованный уже в США Чикагским советом по международным отношениям, выявил несколько более обнадёживающие тенденции, продемонстрировав, что большинство американцев выступают против курса Трампа на изоляционизм и протекционизм, пишет The Washington Post. Согласно исследованию, 62% респондентов согласны с утверждением о том, что пандемия коронавируса показала Америке, что ей следует «для решения глобальных проблем координировать усилия и сотрудничать с другими странами», а 68% — c тем, что «для будущего страны будет лучше, если она будет принимать активное участие в международных делах». Кроме того, 65% опрошенных считают, что глобализация — «скорее положительный» для США феномен.
Впрочем, хотя большинство американских граждан выступают за «ставшие с 1945 года традиционными столпы внешнеполитического курса США » — свободную торговлю, поддержание союзнических отношений и роль Вашингтона как международного лидера — республиканцы, поддавшись влиянию Трампа, стали более негативно относиться к этим аспектам международной политики, констатирует автор материала. По данным Чикагского совета по международным отношениям, доля сторонников Республиканской партии, выступающих за глобализацию, упала с 62% в 2014 году до 55%, а к тому же 58% из них считают, что Америка должна быть полностью самодостаточной страной. При этом НАТО поддерживают лишь 60% республиканцев (против 85% у сторонников Демократической партии), а с тем, что США должны защищать союзников по альянсу в Прибалтике от «российского вторжения», согласны менее половины среди них.
Особенно ярко раскол между сторонниками двух главных американских партий проявляется в том, как они отвечают на вопрос об основных угрозах для США, пишет обозреватель WP. В частности, климатические изменения в список этих угроз внесли 75% респондентов-демократов и лишь 21% республиканцев, а российскую военную мощь — 57% против 40%. Между тем, 61% республиканцев считают одной из угроз «большой поток иммигрантов и беженцев, прибывающих в страну», тогда как среди демократов таких респондентов нашлось только 13%. При этом 80% республиканцев считают США «лучшей страной в мире», а среди демократов с этим согласны лишь 35% опрошенных, перечисляет автор.
Как пишет журналист, «чрезмерная и наивная гордость» сторонников Республиканской партии за страну в это сложное время немного смущает, но гораздо страшнее то обстоятельство, что среди них людей, убеждённых в опасности иммиграции, оказалось в три раза больше, чем тех, кто считает одной из главных угроз климатические изменения. Кроме того, республиканцы стали гораздо положительнее относиться к России и отрицательнее к НАТО, чем раньше, и в этом просматривается влияние Трампа, полагает автор.
Впрочем, в опросе Чикагского совета по международным отношениям обнаружились и положительные моменты — судя по данным исследования, значительная часть республиканцев всё же не стали сторонниками политики Трампа «первым делом — Америка»: около 40% из них всё ещё считают Россию одной из главных угроз для Америки, а 60% поддерживают НАТО, отмечает обозреватель The Washington Post. При этом, как подчёркивает журналист, «независимые» респонденты по взглядам скорее сходятся с демократами, чем республиканцами — а это значит, что если Джо Байдену удастся одержать победу, у него будет возможность найти такой внешнеполитический курс, который поддержит подавляющее большинство американцев.
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