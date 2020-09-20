Washington Post: Трамп превратил США в «мирового изгоя» — но есть надежда, что всё поправит Байден

Судя по последним опросам общественного мнения, проведённым в США и странах-союзниках Вашингтона, Дональд Трамп нанёс огромный урон стране с внешнеполитической точки зрения. Авторитет США в мире рекордно упал, а большинство американцев выступают против курса своего президента, пишет Washington Post. Впрочем, как полагает обозреватель издания, те же соцопросы дают надежду на то, что Джо Байден сможет нивелировать ущерб.

Сразу два недавних соцопроса показали, что президент США Дональд Трамп нанёс «колоссальный вред» внешней политике Вашингтона, подтвердив при этом, что в случае победы на предстоящих выборах соперника Трампа от демократов Джо Байдена появится надежда на устранение этого вреда, сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, согласно исследованию, проведённому в 13 странах-союзниках Вашингтона Исследовательским центром Пью, авторитет Америки в мире упал до рекордно низких значений: в данный момент к США положительно относятся только 26% респондентов в Германии, 30% — в Голландии, 31% — во Франции, 33% — в Австралии и Швеции, 35% — в Канаде, и 41% — в Японии и Великобритании. Среди всех 13 стран, где проводился опрос, Америку воспринимают в целом положительно в одной лишь Южной Корее. При этом, как подчёркивается в материале WP, такое резкое падение статуса США за рубежом произошло всего за четыре года: в 2016 году рейтинг страны колебался в пределах от 57 (в Германии) до 72% (в Японии).

По мнению обозревателя The Washington Post, этот спад отчасти объясняется тем, что Трамп «чудовищно» неумело отреагировал на пандемию коронавируса — к примеру, методы Китая по борьбе с Covid-19, согласно опросу центра Пью, оказались в мире более чем вдвое популярнее, «несмотря на то, что вирус из этой страны и пришёл». Столь же непопулярен в исследованных странах и сам господин Трамп, уступая там по рейтингу «даже» таким фигурам, как президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин: внешнеполитическому курсу американского лидера доверяют лишь 16% респондентов, пишет журналист. «Короче говоря, Трамп превратил Соединённые Штаты в мирового изгоя», — подытоживает он.

Другой опрос, организованный уже в США Чикагским советом по международным отношениям, выявил несколько более обнадёживающие тенденции, продемонстрировав, что большинство американцев выступают против курса Трампа на изоляционизм и протекционизм, пишет The Washington Post. Согласно исследованию, 62% респондентов согласны с утверждением о том, что пандемия коронавируса показала Америке, что ей следует «для решения глобальных проблем координировать усилия и сотрудничать с другими странами», а 68% — c тем, что «для будущего страны будет лучше, если она будет принимать активное участие в международных делах». Кроме того, 65% опрошенных считают, что глобализация — «скорее положительный» для США феномен.

Впрочем, хотя большинство американских граждан выступают за «ставшие с 1945 года традиционными столпы внешнеполитического курса США » — свободную торговлю, поддержание союзнических отношений и роль Вашингтона как международного лидера — республиканцы, поддавшись влиянию Трампа, стали более негативно относиться к этим аспектам международной политики, констатирует автор материала. По данным Чикагского совета по международным отношениям, доля сторонников Республиканской партии, выступающих за глобализацию, упала с 62% в 2014 году до 55%, а к тому же 58% из них считают, что Америка должна быть полностью самодостаточной страной. При этом НАТО поддерживают лишь 60% республиканцев (против 85% у сторонников Демократической партии), а с тем, что США должны защищать союзников по альянсу в Прибалтике от «российского вторжения», согласны менее половины среди них.

Особенно ярко раскол между сторонниками двух главных американских партий проявляется в том, как они отвечают на вопрос об основных угрозах для США, пишет обозреватель WP. В частности, климатические изменения в список этих угроз внесли 75% респондентов-демократов и лишь 21% республиканцев, а российскую военную мощь — 57% против 40%. Между тем, 61% республиканцев считают одной из угроз «большой поток иммигрантов и беженцев, прибывающих в страну», тогда как среди демократов таких респондентов нашлось только 13%. При этом 80% республиканцев считают США «лучшей страной в мире», а среди демократов с этим согласны лишь 35% опрошенных, перечисляет автор.

Как пишет журналист, «чрезмерная и наивная гордость» сторонников Республиканской партии за страну в это сложное время немного смущает, но гораздо страшнее то обстоятельство, что среди них людей, убеждённых в опасности иммиграции, оказалось в три раза больше, чем тех, кто считает одной из главных угроз климатические изменения. Кроме того, республиканцы стали гораздо положительнее относиться к России и отрицательнее к НАТО, чем раньше, и в этом просматривается влияние Трампа, полагает автор.

Впрочем, в опросе Чикагского совета по международным отношениям обнаружились и положительные моменты — судя по данным исследования, значительная часть республиканцев всё же не стали сторонниками политики Трампа «первым делом — Америка»: около 40% из них всё ещё считают Россию одной из главных угроз для Америки, а 60% поддерживают НАТО, отмечает обозреватель The Washington Post. При этом, как подчёркивает журналист, «независимые» респонденты по взглядам скорее сходятся с демократами, чем республиканцами — а это значит, что если Джо Байдену удастся одержать победу, у него будет возможность найти такой внешнеполитический курс, который поддержит подавляющее большинство американцев.