Times: второй срок Трампа станет настоящей угрозой для альянсов Америки и её отношений с другими странами

Хотя Дональд Трамп и продолжает делать громкие заявления, его внешнеполитические планы на второй срок пока не вполне ясны, пишет корреспондент британской The Times Генри Зеффман. Как отмечает журналист, большинство экспертов сходятся в том, что американский лидер не желает вникать в тонкости дипломатии и в случае переизбрания особых успехов не добьётся — зато наверняка продолжит громить международные организации и вредить альянсам Вашингтона.

В 2018 году президент Трамп, объявляя о своём решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство, назвал его «уже давно назревшим шагом по продвижению процесса мирного урегулирования» — но на прошлой неделе, выступая в рамках своей предвыборной кампании на митинге сторонников в штате Висконсин, он заговорил совсем по-другому, заявив ликующей толпе, что Иерусалим был признан израильской столицей ради американских евангелических христиан, которые, как тут же добавил президент, «радуются этому даже больше самих евреев», пишет корреспондент The Times в Вашингтоне Генри Зеффман.

Как полагает журналист, соответствует ли такая оценка действительности, не вполне ясно, но одно можно сказать точно: эти слова стали для Трампа редким моментом искренности, ведь он по существу признал, что на внешнюю политику Америки оказывают влияние внутриполитические цели, которые преследует руководство.

«Что как правило наблюдается на втором сроке президентства? Наблюдается резкая смена внешнеполитического курса, поскольку президенты больше не могут проталкивать нужные им законы, — полагает профессор школы международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне Элизабет Сондерс. Как пояснила Сондерс в беседе с корреспондентом The Times, американские лидеры «с момента своего переизбрания превращаются в «хромых уток».

Если у Трампа и есть какие-то внешнеполитические планы на второй срок, он их пока не обнародовал, продолжает Зеффман. В официальной программе президента, оглашённой его предвыборным штабом, внешняя политика описывается лишь пятью довольно аморфными пунктами под общим заголовком «Внешняя политика в стиле «Первым делом —Америка», включая обещания «остановить бесконечные войны и вернуть солдат домой», «заставить союзников вносить справедливую лепту» в дело общей обороны и «извести международных террористов, угрожающих нанести вред американцам».

Построить догадки о том, как Трамп будет вести себя на внешнеполитической арене, по идее можно было бы, проанализировав его решения во время первого срока, однако отнюдь не все эксперты верят, что в международной политике этого «необычного лидера» вообще есть какая-то «связующая нить», пишет автор. «Что он продемонстрировал очень чётко, так это то, что он не очень интересуется международными отношениями, не слишком в них разбирается, да и не хочет разбираться. В этом смысле ничего не изменится», — «без обиняков» заявил корреспонденту The Times профессор отделения госуправления Университета Джорджа Мейсона (штат Виргиния) Марк Кац.

Противоположную точку зрения журналисту представил старший научный сотрудник аналитического центра «Гудзонский институт» и «апологет внешнеполитического курса президента» Артур Херман — по его словам, в Белом доме сложилась чёткая «доктрина Трампа». «Доктрина Трампа заключается в том, что там, где на кону оказываются национальные интересы США, желательно и даже необходимо принимать меры для того, чтобы их поддерживать, — цитирует Хермана автор. — В рамках такой доктрины международным организациям и договорам, будь то ООН, Парижское соглашение по климату или ВТО, не придаётся большого значения». Иными словами, эта доктрина — расширение курса «Первым делом — Америка», однако, как подчёркивает господин Херман, это не значит, что Америка стремится действовать единолично. «У США есть обязанность защищать свои интересы, предпринимая самостоятельные действия. Если ей при этом удаётся заручиться поддержкой союзников — замечательно. Что может быть лучше? Все ведь любят быть частью общего дела. Но там, где будут возникать конфликты, президент обязан действовать для защиты американских интересов единолично. Это нежелательный вариант, но так уж сложилось», — пояснил эксперт.

Как напоминает корреспондент The Times, господин Трамп ещё задолго до своей неожиданной победы на выборах выражал глубокую неудовлетворённость мировым порядком, сложившимся после Второй мировой войны, и ролью в нём Америки: он ещё в 1987 году, выкупив за $100 тыс. целую полосу в The New York Times, опубликовал рекламное объявление, в котором негодовал по поводу взятых на себя Вашингтоном обязательств по защите своих союзников по всему миру — и хотя тогда он писал о Японии, сам его посыл был более общим. «Защита всего мира эквивалентна для этих стран сотням миллиардов долларов, но при этом для них эта защита имеет куда большее значение, чем для нас, — обращался к публике нынешний президент США. — Нам пора закрыть наши огромные бюджетные дефициты, заставив Японию и другие страны, которые могут себе это позволить, за всё заплатить. Пусть налогами облагают эти богатые страны, а не Америку». В том объявлении Трампа уже можно разглядеть зародыш его недовольства НАТО — и, соответственно, его решения вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии, дабы наказать государство-«неплательщика» за отказ поддерживать оборонные расходы на должном уровне, констатирует Зеффман.

По мнению экспертов по внешней политике, если господин Трамп на ноябрьских выборах вновь одержит победу, он «энергично» продолжит громить международные организации, которые, по его мнению, так нечестно обошлись с США. «Если Трамп победит, он попытается ещё сильнее закрепить полный вывод этих учреждений из игры. Он будет считать, что ему уже практически ничто не помешает, — убеждена профессор Сондерс. — Урон архитектуре многосторонних отношений станет ощутимым и необратимым». Одна из таких организаций, уже сейчас подающая признаки скорого распада — «Большая семёрка», в которую превратилась «Большая восьмёрка» после 2014 года, когда из неё была исключена Россия, отмечает корреспондент The Times. В нынешнем году провести ежегодный саммит клуба должен был господин Трамп — и он в связи с пандемией коронавируса было предложил организовать мероприятие в режиме онлайн, но затем стал настаивать на том, чтобы лидеры большинства стран «Семёрки» прибыли в США лично, а в итоге отказался и от этой идеи, заявив, о своём намерении вновь включить в клуб Россию и столкнувшись с жёстким неприятием со стороны остальных лидеров.

Как подчёркивает Зеффман, даже если господин Трамп не будет активно пытаться переформатировать международные организации, его переизбрание может привести к тому, что союзники Вашингтона серьёзно пересмотрят свою стратегию общения с Америкой. «Думаю, многие наши союзники подумали: «Так, хорошо, на выборах победил Трамп, это, разумеется, какое-то недоразумение, умные люди бы его ни за что не избрали» — и стали ждать следующих выборов, на которых избиратели его прогонят, — рассказал автору статьи господин Кац. — Но если он опять получит поддержку, если американский электорат сможет такое повторить, то они и в третий раз смогут избрать кого-то похожего на Трампа. И, на мой взгляд, страны поймут, что им нужно будет принять кое-какие меры. Второй срок Трампа станет настоящей угрозой для альянсов Америки и её отношений с другими странами».

Неприязнь президента к международным организациям не равносильна неприязни к сотрудничеству: Трамп — автор книги «Искусство заключать сделки» — очень даже готов и подписывать соглашения на двухсторонней основе, и выступать в качестве посредника между парами стран, как он это уже сделал в рамках недавних договорённостей между Израилем и ОАЭ, ставших, наверное, его главным внешнеполитическим достижением за весь срок, подчёркивает Зеффман. Но и здесь, как полагает господин Кац, кроется проблема — дело в том, что президента больше влечёт идея о самом заключении сделок, тогда как об их содержании он не задумывается. «Ему кажется, что он способен договариваться с враждебными режимами, и что они прямо умирают от желания с ним договориться. Он жаждет такого же триумфа, которого добился Никсон в Китае, и ему казалось, что он его получил, вступив в переговоры с Северной Кореей. Но эти переговоры продлились не слишком долго», — цитирует эксперта корреспондент The Times.

С некоторых пор Трамп стал делать заявления о том, что на втором сроке он сможет быстро заключить новое соглашение с Ираном — в этом месяце он за пятидневный период объявил об этом четыре раза, причём на одном из своих мероприятий по сбору средств на предвыборную кампанию он пообещал потенциальным спонсорам, что в случае победы договорится с Ираном за четыре недели, пишет автор.

В 2018 году Трамп отказался от «ядерной сделки», заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы, что вызвало протест со стороны остальных подписантов этого соглашения, включая и Великобританию; при этом его соперник от демократов Джо Байден говорил, что после победы на выборах «ядерную сделку» вернёт. Каким может стать новое соглашение, предложенное Трампом, не вполне понятно, но Высший руководитель Ирана Али Хаменеи уже заявил, что не будет участвовать ни в каких переговорах до тех пор, пока Вашингтон не отменит антииранские санкции, отмечает Зеффманн. По-видимому, господин Трамп рассчитывает на то, что его переизбрание шокирует Иран настолько, что он всё-таки вернётся за стол переговоров, но планов по поводу того, что делать дальше, у него явно нет — а его спецпосланник по Ирану, проработав на этом посту два года, в этом месяце ушёл в отставку, рассуждает журналист.

По мнению господина Каца, в связи с тем, что Великобритания, Китай, Германия, Франция и Россия так и не отказались от первоначальной «ядерной сделки», Иран не будет испытывать настолько сильное давление, как ожидает Трамп. «Что он вообще за сделку такую предлагает — непонятно. Мне кажется, изолированной стороной другие страны воспринимают как раз его самого», — заявил эксперт в интервью Зеффману.

Несмотря на целый «ворох обещаний» о новой сделке с Ираном, главным внешнеполитическим направлением для Трампа на втором сроке скорее всего станет всё-таки Китай — американский президент уже успел пригрозить вернуть из Поднебесной в США миллион рабочих мест, и закрыть для компаний, переносящих в КНР производство, доступ к контрактам с американским федеральным правительством, и даже «призвать Китай к ответу за то, что он позволил коронавирусу распространиться по миру», перечисляет автор. В последние недели администрация Трампа предприняла шаги в направлении полного запрета принадлежащих китайским компаниям социальных сетей TikTok и WeChat в США, закрыла консульство Китая в Хьюстоне за «укрывание шпионов» и ввела санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают ответственными за репрессии в отношении протестующих жителей Гонконга, пишет он.

По мысли господина Хермана, желание Трампа остановить распространение китайского влияния по всему миру может обернуться определёнными последствиями и для курса Америки в отношении России. Как пояснил эксперт в беседе с корреспондентом The Times, тот факт, что Трамп, который с восхищением отзывался о Владимире Путине задолго до того, как стал президентом, не торопится «заводить речь о нарушении прав человека и всём таком прочем», связан в первую очередь с тем, что американский лидер хочет «нащупать» нужный ему тон отношений с Москвой. «Если сложится ситуация, когда враждебными будут и Китай, и Россия, эта ситуация будет для США невыгодной, — рассказал Херман. — А вот если Россия будет, пусть не сотрудничать в плане сдерживания китайского влияния, но хотя бы сохранять более нейтральную позицию, то можно считать, что мы уже практически избежали необходимости разделять свой стратегический капитал».

Правда риторику Трампа в отношении Китая можно трактовать и по-другому — как неизбежное на фоне пандемии и приближающихся выборов обострение, которому на смену в случае его победы придёт более примирительный тон, направленный на достижение договорённостей: хотя сейчас личные отношения Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем складываются скверно, за последние четыре года в них были и приятные моменты, а США и Китай всё же подписали своё многострадальное торговое соглашение, пишет Зеффман. Тем не менее, как предупреждает профессор Сондерс, любые попытки после пандемии наладить отношения с Пекином рискуют разбиться о нежелание президента вдаваться в тонкости международных отношений.

Переговоры Трампа с Кимом Чен Ыном потерпели крах не из-за того, что серьёзное соглашение с Пхеньяном о контроле над вооружениями в принципе невозможно, а из-за того, что такое соглашение требует тщательной подготовки перед встречей лидеров. Трамп же, по словам Сондерс, «ничего этого не делал — у него не было посла, он не дал никому полномочий для подготовки переговоров, он просто взял и полетел на место, провёл фотосессию и в итоге ничего дельного не добился». «Так что если Трамп хочет договориться с Китаем — после того, как он выпотрошил Госдеп, после всех своих заявлений, потеряв поддержку союзников и не проведя никакой подготовки — то на серьёзные достижения ему рассчитывать не стоит», — приводит слова эксперта корреспондент The Times.