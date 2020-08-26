Time: в президентской гонке Трампу помог бы прорыв на переговорах с Россией по ядерным вооружениям

Дональду Трампу предстоят перевыборы, и, по мнению аналитиков, ему сейчас весьма пригодилось бы, если бы США удалось договориться с Россией по сокращению ядерного оружия. Как отмечает Time, у сторон есть ряд противоречий, но они делают шаги навстречу друг другу.

Администрация Трампа три года выходила из всех договоров, в которых принимает участие, теперь же она пытается достичь максимально разностороннего соглашения, которое включало бы все вооружения высокой, средней и малой дальности, пишет Time.



Небольшой шаг в этом направлении США предприняли на прошлой неделе, когда спецпосланник Маршалл Биллингсли встретился с российским коллегой в Вене, чтобы обсудить продление СНВ-III. США стремятся к ограничению всех ядерных арсеналов двух стран. И хотя журналистам Биллингсли сказал, что Вашингтон и Москва по ряду вопросов категорически не сходятся во мнениях, а США настаивают на участии Китая в сделке, до переговоров его позиция была мягче.



В нынешнем соглашении не учитываются те ядерные вооружения, что могут нести на себе стратегические бомбардировщики. Кроме того, США настаивают на ужесточении процедуры проверки соблюдения условий, поскольку, по их мнению, Россия нарушала подобного рода договоры. Например, Штаты хотят, чтобы в рамках договора стороны могли отслеживать полёты ракет друг у друга в режиме реального времени.



По словам тех, кто выступает за изменение договора, Россия всё время продолжала создавать ракеты и разрабатывать новое поколение систем доставки ядерного оружия. США, со своей стороны, только приступают к этому. Новое соглашение позволило бы обеим странам перенаправить ресурсы и внимание на другие приоритеты, включая борьбу с пандемией.



Что же до Китая, то хотя у него сейчас и весьма незначительный ядерный потенциал, США опасаются, что в ближайшие 10 лет он его как минимум удвоит. Китай поэтому отказывается участвовать в переговорах, если только США не согласятся сократить свои ядерные вооружения до его уровня.



Если же США и России удастся договориться без Китая, то соратникам Трампа хотелось бы, чтобы он встретился с Путиным по этому поводу до дня выборов. В таком случае Трамп бы оставил своих конкурентов позади. Так он бы подчеркнул своё умение достигать соглашения, а также показал бы, что его отношения с Путиным приносят дивиденды.



С другой стороны, некоторые опасаются, что новая подобная встреча может возродить споры по поводу их отношений, а соревнование Трампа и Байдена в опросах даст России дополнительный рычаг давления на переговорах, пишет Time.



