NYT: обещая США «нормальную» внешнюю политику, Байден рискует наступить на старые грабли
Когда на прошлой неделе Джо Байдена официально утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии, он пообещал не только восстановить Америку, но и «сделать её лучше». Главный посыл его предвыборной программы звучит следующим образом: Дональд Трамп скоро уйдёт, и США смогут вернуться к нормальной, дотрамповой жизни — которая будет даже немного лучше. Причём это касается как внешней политики, так и прочих сфер жизни американцев, пишет The New York Times.
«Для всех тех, кто прошёл через хаос последних четырёх лет, возвращение к status quo ante — это заманчивая идея. Кто откажется от того, чтобы отправиться во времена, когда внешняя политика не определялась сообщениями в Twitter?» — отмечает газета.
При этом президентство Байдена, несомненно, будет выглядеть привлекательнее президентства Трампа, ведь первый будет говорить об американском лидерстве, поддерживать союзников США и критиковать нарушения прав человека за рубежом. «Однако нам следует проявить осторожность. По всей видимости, Байден скорее поспособствует возвращению к узкому вашингтонскому консенсусу, который подвёл как нашу страну, так и весь мир, чем улучшит внешнюю политику Америки», — предупреждает издание.
Риторика предвыборного штаба кандидата в президенты от Демпартии весьма обтекаема. Байден неустанно твердит об американском лидерстве и глобальных вызовах — что достаточно шаблонно. Он обещает, что при нём США добьются внешнеполитических успехов на многих фронтах — от продвижения прав человека и противостояния автократам до сохранения мирового первенства Вашингтона в военном плане.
«И это вовсе не дежурные фразы. Они говорят о возврате к взглядам, сложившимся после холодной войны, согласно которым Америка может и должна быть везде, занимаясь решением всех существующих проблем. Не исключено, что такой подход приведёт к тому, что США будут вынуждены на протяжении многих лет нести высокие военные расходы, вести ещё более длительную «глобальную войну с терроризмом».., заниматься сковывающими Вашингтон по рукам и ногам гуманитарным вмешательством, которое будет становиться причиной более конфронтационной политики по отношению к Китаю и России», — подчёркивает The New York Times.
Если вкратце, внешнеполитическая платформа Байдена сулит не столько разработку новой стратегии, сколько повторение пройденных уроков. Однако подобная «привычная» доктрина в последнее время не раз приводила к провалам. Ирак, Ливия, Украина — во всех этих странах США столкнулись с проблемами, которые нельзя решить ни с помощью «решительных и жёстких мер», ни с помощью «американского лидерства». При этом Байден игнорирует один положительный аспект правления Трампа: нынешний американский лидер заставил американцев задуматься о том, действительно ли традиционная внешняя политика США укрепляет безопасность страны.
Разумеется, оговаривается The New York Times, совсем необязательно, что администрация Байдена будет гулять по тем же граблям, что и её предшественницы. Предвыборные речи — это вовсе не показатель реальной политики в будущем. Более того, послужной список Байдена выглядит в этом плане довольно неоднозначно. На каждую серьёзную ошибку кандидата в президенты — вроде его поддержки вторжения в Ирак в 2003 году — приходятся моменты, когда Байден на удивление призывал к сдержанности и осмотрительности (например, когда он выступил против свержения Муаммара Каддафи в 2011 году).
В своём стремлении восстановить американское лидерство Байден с большой долей вероятности упустит возможность сформировать более конструктивную и менее милитаристскую внешнюю политику, в рамках которой союзники США будут восприниматься как реальные партнёры, а не как следующие в кильватере Вашингтона страны. Таким образом США смогут равномерно распределить часть своего бремени между союзниками — чего и добивался Трамп, пусть и грубыми методами. В рамках такой политики главное внимание будет уделяться многосторонней дипломатии, а не американскому диктату. Кроме того, такой подход может снизить напряжённость в отношениях с Китаем.
Тем не менее, всё же нет практически никаких сомнений в том, что внешняя политика Байдена будет лучше, чем та, которая сложилась при Трампе: незаконные убийства на Ближнем Востоке и попытки подлить масла в огонь конфликта с Пекином лишь дестабилизировали мировой порядок.
«Однако его необычное президентство и впрямь открыло американцам окно возможностей. Его правление позволило им усомниться в правильности старых — и ошибочных — аксиом о подходе нашей страны к мировым делам. Возвращаясь к более ранней американской внешней политике, Байден поступает прямо противоположным образом. Возможно, он считает, что возвращает американцев к норме. Однако на самом деле он упускает возможность восстановить американскую внешнюю политику в её улучшенной версии», — подытоживает The New York Times.
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