Fox News: Клинтон посоветовала Байдену «ни при каких обстоятельствах» не признавать поражение на выборах

Хиллари Клинтон заявила, что кандидату в президенты США от Демократической партии и сопернику Дональда Трампа Джо Байдену на предстоящих выборах «ни при каких обстоятельствах» нельзя сразу признавать поражение, передаёт Fox News. Как отмечается в материале канала, в этом году из-за пандемии коронавируса процесс подсчёта голосов скорее всего сильно осложнится — многие американцы будут голосовать по почте, а значит имя победителя может стать известно лишь через несколько суток после дня выборов.

Экс-глава Госдепа США и соперница Дональда Трампа от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон озвучила предупреждение в адрес своего соратника по партии и кандидата от демократов на нынешних выборах Джо Байдена: в опубликованном во вторник интервью Клинтон призвала кандидата ни в коем случае не признавать поражение в день выборов 3 ноября, сообщает Fox News.

«Джо Байдену не следует признавать поражение ни при каких обстоятельствах, — цитирует Клинтон сайт канала. — Ведь, как мне кажется, процесс затянется, но я убеждена, что в итоге он победит — если мы не уступим ни пяди земли и если мы будем так же сосредоточены и суровы, как наши противники».

Как отмечает обозреватель Fox, согласно данным опросов, собранным агрегатором RealClearPolitics, Байден по рейтингу среди избирателей опережает Трампа более чем на 7 процентных пунктов на общенациональном уровне. Между тем, Клинтон, которая уступила Трампу в 2016 году, заявила, что на нынешних выборах у победителя будет небольшой отрыв — и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, внеся путаницу в процесс заочного голосования с целью получить минимальное преимущество по голосам выборщиков, говорится в материале канала.

«Нужно организовать по этому поводу серьёзную юридическую работу, — отметила она. — И я знаю, что избирательный штаб Байдена над этим работает».

Как отмечается в статье Fox, ожидается, что на нынешних выборах из-за пандемии коронавируса миллионы американцев будут голосовать по почте, что увеличивает вероятность того, что определить победителя смогут не в день голосования, а позже. В избирательных комиссиях ряда ключевых в этом году штатов уже предупредили, что в связи с ожидаемым «притоком» бюллетеней для заочного голосования, подсчёт голосов может занять несколько суток.

Из-за этого две главные американские партии вот уже некоторое время бьются из-за голосования по почте, и эту битву лишь обостряют опасения ряда демократов по поводу изменений режима работы Почтовой службы США, инициированных нынешним генеральным почтмейстером и давним сторонником республиканцев Луисом ДеДжоем, пишет сайт Fox News. Как поясняет обозреватель канала, в числе этих изменений, направленных, по словам самого ДеДжоя, на сокращение расходов, вошли запрет на сверхурочную работу, перенос времени отключения сортировальных машин на более ранний период, а также требование для почтальонов при необходимости оставлять отправления в сортировочных центрах, избегая таким образом лишних разъездов и доставок во внеурочное время. Впрочем, ДеДжой уже сменил курс — чиновник заявил, что изменения рабочего регламента будут введены лишь после выборов, подчёркивает журналист.

Тем не менее, ряд лидеров демократов успели обвинить Белый дом в попытке помешать доставке почтовых отправлений с целью не допустить таким образом к голосованию противников Трампа, сообщает Fox. Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в конце июля, что посягательства президента на процесс голосования по почте — часть его кампании по снижению явки через создание сумятицы вокруг выборов. «Он всё это делает потому, что чем больше люди слышат подобное, тем меньше им хочется участвовать в голосовании», — заявила Пелоси в интервью телеканалу CNN.

Аналогичные соображения выразил и экс-президент США Барак Обама. «От нашей Почтовой службы зависят вообще все граждане: пожилым она доставляет пенсионные выплаты, ветеранам — рецептурные медикаменты, а малые предприятия благодаря ей могут пытаться уберечься от закрытия, — написал Обама в «Твиттере». — Администрация, которая больше печётся не о том, как остановить вирус, а о том, как удержать избирателей от участия в голосовании, не имеет никакого права делать из почты заложника».

В свою очередь, Трамп неоднократно выражал обеспокоенность по поводу возможных фальсификаций с голосованием по почте — и в очередной раз он заговорил о них в первый вечер проходящего сейчас съезда Республиканской партии, передаёт Fox. «Они вот что делают — они, пользуясь коронавирусом, пытаются обманом добиться победы на выборах. Под предлогом борьбы с вирусом они хотят украсть у американского народа — у всех наших граждан — честные и свободные выборы. Не надо так», — заявил Трамп.

По данным Fox News, пока о намерении разослать бюллетени для голосования всем избирателям объявили власти девяти штатов, в большинстве из которых губернаторами являются представители Демократической партии.