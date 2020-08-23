«Стойкое падение уровня жизни»: Fox News рассказал, о чём молчат политики в США

Пока кандидат в вице-президенты США Камала Харрис рассуждала на съезде Демократической партии о системном расизме, в её родном штате Калифорния тысячи людей целыми днями сидели без электричества, а на улицах Нью-Йорка и Портленда происходили избиения и ограбления, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, в Америке неуклонно падает уровень жизни, но демократы об этом не говорят, потому что именно их политика стала причиной разрухи и беспорядков.

КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США, кандидат в вице-президенты США: Думаю, нам надо задаться вопросом: почему они не хотят, чтобы мы голосовали? Почему предпринимается столько усилий, чтобы заглушить наши голоса? Ответ: потому что, когда мы голосуем, происходят перемены. Когда мы голосуем, становится лучше.



О! Вот она, фраза вечера: «Когда мы голосуем, становится лучше». Голосуйте за нас, и станет лучше. Она не говорит вам, как именно станет лучше. Зачем ей это? Просто проголосуйте! Приведите нас к власти, и ваша жизнь тотчас улучшится. Вот что они обещают. То же самое они обещали десятилетиями. И на протяжении десятилетий люди им верили. Сейчас демократы контролируют почти каждый крупный центр сосредоточения населения в этой стране.



И вот вопрос: как обстоят дела в этих местах? Стало ли лучше, к примеру, в Чикаго, Детройте, Балтиморе, Гэри или Бирмингеме? Подставьте название города. Мы не станем отвечать на этот вопрос, выясните сами. Просто наберите в Google название любого крупного города США и посмотрите, как там живётся людям прямо сейчас. Они сделали, как им было сказано: проголосовали так, как хотела Камала Харрис. Их жизнь стала лучше?



Это справедливый вопрос. И это основной вопрос. Может быть, только он и имеет значение. Демократы терпеть не могут, когда вы об этом спрашиваете. Когда вы проявляете настойчивость, они доводят до вашего сведения, и это может стать шоком, что в местах, которые они контролировали много десятков лет, всё портит Дональд Трамп. (Мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) Билл де Блазио заявил об этом буквально на днях. А потом они переводят разговор на другу тему. Их интересует что-то другое.



Часто они упоминают местечко под названием Селма. Это маленький город в штате Алабама. Селма известна тем, что там состоялось шествие в поддержку гражданских прав, имевшее далеко идущие последствия. Этой весной была 55-ая годовщина тех событий. Вам много говорят про шествие, но никогда не рассказывают о том, чем эта история закончилась. Люди в Селме проголосовали. И хорошо. В том-то и был смысл шествия. Проголосовали они за демократов. Чем же это обернулось для них?



Сегодня Селма — самый бедный город в Алабаме, самое опасное место в штате. Там самый высокий уровень безработицы. Более 40 процентов населения Селмы живут в бедности. Это трагедия. Поразительно, что в нашей стране есть такой город! Есть ли до этого дело Камале Харрис? Она хоть раз упомянула о реальной Селме, а не о метафорической? Наверное, нет. И главное: что сделала Камала Харрис, чтобы Селма стала лучше? Да ладно, вы знаете ответ! Демократы-прогрессисты взяли Селму под контроль, и на этом история закончилась. Потому что в том-то и был весь смысл — взять под контроль. Жизни реальных людей, остающихся там, не были важны. И сейчас не важны. Но в глазах Камалы Харрис это — образец для всей страны.



КАМАЛА ХАРРИС: В чрезмерном применении силы со стороны полиции и в целом в системе нашего уголовного правосудия… нет вакцины от расизма. Нам надо работать. Ради Джорджа Флойда, ради Бреонны Тейлор, ради жизней других людей — их слишком много, чтобы можно было назвать поимённо. Нам надо работать, чтобы исполнить обещание равного правосудия по закону. Потому что вот какая штука: никто из нас не свободен, пока не свободны все.



Ага. Примечательно, однако, о чём Камала Харрис в этой речи умолчала. О чём она ни разу не обмолвилась, а мы слушали внимательно. Она упомянула хоть кого-то из тех, кто умирал, пока она говорила? Например, те избиения и нападения, которые происходили на этой неделе, пока шёл съезд Демократической партии? Они неважны.



На днях в Манхэттене зверски избили и ограбили отставного сержанта департамента полиции Нью-Йорка, и это попало на камеру. Мы показывали вам избиения в Портленде. Города по всей стране разваливаются у нас на глазах. Посмотрите на вечеринку после рабочего дня на съезде Демократической партии.



(Крики и грохот.)



Это реальные люди. Их жизни важны. Вне зависимости от того, как они выглядят, за кого голосовали, во что верят. Они — американцы, их жизни важны. Их заставляют страдать, иногда убивают, но о них даже не упомянули. На национальном съезде Демократической партии о них не вспоминали всю неделю. Почему? Потому что насилие, которое вы видели, связано с политикой, которую продвигают демократы.



Не упомянули они и о том, что сейчас происходит в Калифорнии. Это наш самый большой штат и родина Камалы Харрис. Там происходят веерные отключения электроэнергии. Демократы уверяют вас, что нам нужен «Зелёный новый курс». Хорошо, а на что это похоже? Во всей стране один штат ближе всех остальных к «Зелёному новому курсу». Это Калифорния. Благодаря своей политике перехода на «зелёную» энергию, Калифорния сейчас страдает от исторического по своим масштабам отключения электроэнергии во время аномальной жары.



Кстати, от этого могут погибнуть люди. И ещё: такой ситуации не должно быть в стране первого мира, у нас вроде бы должно быть электричество! И когда в нашем крупнейшем штате его нет, это говорит о том, что имела место масштабная и глубокая, возможно, преступная бесхозяйственность. Кто и почему это сделал? Разве нам не стоит этим поинтересоваться? Но вчера об этом даже не упомянули.



КАРЛ УИТЛИ, житель Сан-Хосе: Мы без электричества уже больше 60 часов, с вечера пятницы.



KGO-TV: В доме Карла Уитли — по меньшей мере полдюжины медицинских аппаратов, работающих от электросети. Все они нужны для того, чтобы его сын оставался жив. В других случаях, когда отключали электричество, компания PG&E предупреждала его заранее. Но не на этих выходных.



КАРЛ УИТЛИ: Конкретно по поводу этого отключения мы не получали никаких оповещений, никакой информации…



KGO-TV: Тысячи жителей Сан-Хосе остались без электричества на выходных, ещё с вечера пятницы. Эта карта показывает, что ещё тысячи людей страдают до сих пор.



Послушайте, большинство избирателей в Калифорнии — демократы. Это ни в коей мере не партийная риторика. В ноябре Калифорния проголосует за Камалу Харрис, в этом нет никаких сомнений. Речь идёт о помощи реальным людям, а не о том, чтобы бездумно повторять банальности и рассказывать нам всё те же две истории о полицейской жестокости. Никто не оправдывает полицейскую жестокость, никто её не одобряет. Но если вы продолжаете обсуждать всё те же две истории, у нас складывается впечатление, что вы намеренно игнорируете то, что происходит в действительности. А происходит стойкое падение уровня жизни реальных американцев. Миллионов американцев.



Так что не стоит удивляться тому, что, когда вы игнорируете действительно важные для людей темы, люди могут не испытывать особого восторга по поводу вашей кандидатуры. Что бы они ни думали о вашем сопернике на выборах. В случае Камалы Харрис это означало, что нужны придуманные люди. Взгляните! Вот экран за спиной Камалы Харрис. После её выступления некоторых её фанатов пришлось дублировать! Оказалось трудно найти полный зал аплодирующих, поэтому они просто сделали людей из ничего.



Дата выхода в эфир 20 августа 2020 года.