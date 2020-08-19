Fox News: богатая и успешная Мишель Обама выставила себя жертвой расизма

В своей речи, записанной для съезда Демократической партии, бывшая первая леди США сокрушалась о «нескончаемом списке невинных цветных людей», гибнущих по вине системы, сообщает Fox News. Как отмечает Такер Карлсон, утверждение Мишель Обамы не соответствует истине, однако почти никто не решается её критиковать. Ведь сама Мишель заявила, что её слова не встретят понимания у некоторых американцев, потому что она чернокожая женщина.

Это очень специфический стиль политической риторики. Это отход от того, что у нас было раньше. В былые времена политики пытались вас в чём-то убедить. Предполагалось, что решение за вами. Вы — избиратель, стало быть, вы — босс. Если им нужна должность, они должны привлечь вас на свою сторону. Но этот процесс оказался для них слишком обременительным, и теперь они от него отказались. Теперь они просто стращают вас, заставляя принять их программу. Если их программа вам не нравится, то виноваты вы. Это вы плохи, вы аморальны.



Мишель Обама могла бы преподавать этот способ коммуникации в магистратуре. Вчера вечером она выступила с речью, которую записала на видео в своём поместье стоимостью 11 миллионов долларов в Мартас-Винъярд. Справедливости ради отметим, что Мишель Обама весьма преуспела в жизни. Но вчера вечером она хотела довести до вашего сведения, что она всё равно жертва. Она и все, кто на неё внешне похож. Поэтому заткнитесь и примите её владычество над вами! Посмотрите.



МИШЕЛЬ ОБАМА, бывшая первая леди США: …и здесь, в то время как Джордж Флойд, Бреона Тейлор и нескончаемый список невинных цветных людей становятся жертвами убийств, констатация простого факта — того, что жизнь чернокожего имеет значение — по-прежнему встречает лишь насмешку со стороны самого высокого должностного лица страны.



Мы не хотим судить слишком строго, мы не юристы, но мы понимаем конституционные ограничения первой поправки*, как её сейчас трактуют в нашей стране. Нельзя кричать: «Пожар!» — в заполненном людьми театре и нельзя критиковать Мишель Обаму. Мы это знаем. Поэтому выскажемся так мягко, как только возможно, вовсе не желая проявить неуважение и, конечно же, позаботившись о том, чтобы не ошибиться в произношении каких-либо имён. То, что вы только что услышали, было полной и абсолютной чепухой.



«Нескончаемый список невинных цветных людей», которых продолжают убивать? Так сказала Мишель Обама. Ан нет, с начала года в этой стране всего восемь невооружённых чернокожих мужчин были убиты полицией. Не «нескончаемый список», а восемь человек. В прошлом году их было 14. Так что то, что вам сейчас сказала Мишель Обама, полная ложь. Расчётливая ложь. Ложь, которая, по замыслу, должна усилить страх, гнев и раскол в Америке и, таким образом, поспособствовать победе её кандидата.



Вот что сейчас сделала Мишель Обама. Но практически никто не указал на это вчера вечером. Побоялись. Потому что Мишель Обама недвусмысленно дала понять: если вы не согласны с тем, что она говорит, вы мракобес.



МИШЕЛЬ ОБАМА: Дональд Трамп — не тот президент, который нужен нашей стране. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он способен выполнять эту работу, но она явно ему не по зубам. Я понимаю, что некоторые не услышат то, что я хочу сказать. В нашей стране глубокий раскол, а я — чернокожая женщина, выступающая на съезде Демократической партии. Но среди вас уже достаточно тех, кто знает меня. Вы знаете, что я говорю вам именно то, что чувствую. Вы знаете, что я ненавижу политику. Но вы также знаете, что мне дорога эта страна.



«Я понимаю, что некоторые не услышат то, что я хочу сказать», — объявила Мишель Обама. Почему не услышат? Потому что они плохие люди! Вот почему! «Половина страны — злая, они ненавидят меня за мою расу!» — говорит женщина, мужа которой эта же самая страна два раза подряд избрала президентом. Это позволило ей купить в Мартас-Винъярд угодья на 11-миллионов долларов — оттуда она сейчас и читает лекции плебеям! Кстати, если Мишель Обама настолько «ненавидит политику», почему она выступает с политической речью на политическом съезде? Разве в Мартас-Винъярд больше нечем заняться летом?



Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года.



* Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова (прим. ИноТВ).