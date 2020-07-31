Fox News: причина неравенства в США не расизм, а коррумпированная система образования

Профсоюз учителей Лос-Анджелеса заявил, что государственные школы не возобновят свою работу, пока власти не лишат финансирования полицию и не закроют независимые чартерные школы, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Грег Гатфелд, профсоюзы хотят воспользоваться пандемией, чтобы избавиться от конкурентов и утвердить свою монополию в образовании, даже если для этого потребуется лишить малообеспеченных детей единственного шанса на достойный старт в жизни.
Америке трудно совладать с COVID, ростом преступности и беспорядками, и как мило, что на помощь в такое время приходят профсоюзы учителей! Шучу. В числе требований, выдвинутых «Объединёнными учителями Лос-Анджелеса» — профсоюзом учителей-бюджетников — для возобновления работы школ… Сюрприз! Требование лишить финансирования полицию! А ещё — закрытие независимых чартерных школ, финансируемых из бюджета.
Это выходит за пределы требований нормальных профсоюзов. Хуже того, они используют этот кризис, чтобы сохранить свою власть путём уничтожения тех, кто отказывается подчиняться. Пытаясь закрыть чартерные школы, они требуют устранения всякой конкуренции. И лишают семьи, живущие в бедности и безысходности, того образования, которое могло бы изменить жизнь их детей.
Это выводит нас на истинную сущность большой американской проблемы. Это не системный расизм, это наша системно коррумпированная система образования. Это профсоюзы учителей, которые возглавляют леваки. У них лишь одна цель — отменить конкуренцию, которая могла бы вскрыть их некомпетентность.
Итак, в самом начале жизни бедных школьников помещают в систему, в которую можно вкачивать сколько угодно миллиардов долларов налогоплательщиков, а она будет только ухудшаться. У школьников нет шансов, но профсоюзам так даже лучше.
Однако чартерные школы выпускают более образованных детей с гораздо более благоприятным стартом в жизни. Казалось бы, это надо приветствовать. Но плата за успех профсоюза — провал учеников, и когда мы видим результаты чартерных школ, мы понимаем, что причина всего нашего неравенства не расизм, а возмутительное отсутствие выбора для бедных чёрных, бедных белых, для всех бедных жертв городских либералов.
Так что эти дети начинают свою жизнь в яме. Эта яма не могила, но вполне может ей стать. По крайней мере, для их будущего.
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