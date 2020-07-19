Американский министр: говорить о семейных ценностях стало почти неполиткорректно

Причина высокой преступности на американских улицах — в том, что многие дети растут без отцов и не усваивают правильных семейных ценностей; однако говорить на эту тему почему-то не принято, заявляет в интервью Fox News министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон. По его словам, рост насилия в стране нельзя объяснять бедностью и голодом.

Это очень, очень тяжёлая ситуация. Как нам найти из неё выход?



БЕН КАРСОН, министр жилищного строительства и городского развития США: Действительно, сердце разрывается, когда видишь всех этих маленьких детей, прямо скажем, убитыми…



Вот что происходит: много молодых людей, в особенности мужчин, растут без фигуры отца, и первый авторитетный человек, с которым они в своей жизни сталкиваются, это полицейский или ещё кто-нибудь, кто лучше них. Они приобретают привычки и прочее, не способствующее тому, чтобы они думали о других людях, о благополучии других людей.



Наше общество ломает их — ломает передачу семейных ценностей из поколения в поколение. Говорить о семейных ценностях, о том, как поступать правильно, стало почти неполиткорректно. Потому что кто-нибудь скажет: «О какой такой семье вы говорите? Это неправильно!»



Кое-кто в конгрессе на прошлой неделе сказал, что это агрессивное поведение во многом происходит от бедности, от голода. Да ладно! Я рос среди людей, многие из которых были бедными и голодными, но они так себя не вели! Так что мы должны перестать искать оправдания, признать личную ответственность. И нам надо работать с этими молодыми людьми.



Ваш предыдущий гость очень правильно сказал, что полиции нужно больше работать с населением, полицейские должны знать жителей района, а жители должны знать полицейских. Я разговаривал с сотрудником полиции Балтимора, и он сказал, что совершает обход по одному и тому же маршруту каждый день, он знает всех, все знают его. Он говорит, что ему никогда не приходится покупать себе обед, потому что его всегда все приглашают пообедать!



Надо полагать!



БЕН КАРСОН: Но он всегда знает, когда что-то не так.



Да.



Дата выхода в эфир 15 июля 2020 года.