Daily Wire: кандидат в вице-президенты США призналась, что оболгала Байдена на дебатах

После того как Джо Байден выдвинул кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента, отношения между этими двумя стали очень тёплыми; а ведь совсем недавно Харрис намекала, что Байден расист, и говорила, что верит женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, напоминает Daily Wire. Когда саму Харрис спросили о прежней риторике в адрес Байдена, она заявила, что это были всего лишь дебаты.

Камала Харрис…



КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Это мы сейчас адресуем вице-президенту Байдену…



SIMON & GARFUNKEL: Здравствуй, тьма, мой старый друг…



Она появилась в передаче Стивена Кольбера. Опять-таки, люди вроде Стивена Кольбера очень дотошно берут интервью!



СТИВЕН КОЛЬБЕР, комик: А теперь вы как будто бы закорешились?



Стиввен Кольбер спросил её: «Помните, вы называли человека, вместе с которым сейчас баллотируетесь, расистом, который, возможно, ещё и насильник? Помните то время? Немного неловко, да? Вы на публике, и вы говорите: «Может быть, он виновен в сексуальных домогательствах… Может быть, это нападение сексуального характера… Не знаю…» Помните, как вы говорили, что он помешает маленьким девочкам вроде вас ходить в школу?»



И Камала Харрис такая… (Безумный смех.) Она смеётся своим неприятным смехом, а потом прямо признаёт, что она просто беспардонная лгунья. Вот Стивен Кольбер… Даже Кольбер понял, что это конфуз: по сути, вы просто признаёте, что вы ужасный политик, который много врёт. Вот тот неловкий момент, который СМИ совершенно забудут уже через пять секунд.



СТИВЕН КОЛЬБЕР: Как вы перешли от такого ярого противостояния на столь фундаментальных для вас принципах… Теперь вы как будто бы закорешились?



КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)



СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь не все наносили такие удары, как вы. Даже…



КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)



СТИВЕН КОЛЬБЕР: То есть вы это не всерьёз?



КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! Вся причина… Буквально… Это были дебаты, это так и называлось.



Ха-ха-ха! Примерила на себя вот это лицо Сизара Ромеро* — и полный вперёд! Это были дебаты! То есть я беспардонно лгала! Я лгала!



Некоторые из нас ещё тогда говорили, что она лжёт, что она не поддерживает принудительную перевозку школьников, она просто нападает на Джо Байдена. И нам отвечали: «Нет! Была такая маленькая девочка, которая жила в районе Беркли, а Джо Байден чуть не лишил её возможности ходить в интегрированную школу. Она искренняя, она настоящая, она по собственному опыту знает, как тяжело живётся цветным в США — и всё из-за таких, как Джо Байден!» Помните? Помните это время?



А теперь она говорит в передаче Кольбера: «Я просто лгала. Я просто лгала». (Безумный смех.)



Невероятно, да? Правда, ну не удивительно ли? Ей даже не приходится придумывать правдоподобное объяснение тому, как она перешла от вопросов о том, насильник Байден или расист, к тому, что Байден — самое лучшее, что появилось после нарезного хлеба, я его так люблю… И, кстати, вот тебе твой отравленный чай, Джо**.



Невероятно, да? Как она перешла от того, что «Джо Байден — худший из всех, кого я встречала», к тому, что «Джо Байден — самый замечательный и чудесный, самый добрый из знакомых мне людей»? Марионеточный кандидат. Я помню… И вот она открыто признаёт, что просто лгала, потому что это были дебаты. Разве в это можно поверить?



Как ей это сошло с рук? Как? Как ей это сошло с рук? И вы знаете ответ. Дело в том, что СМИ это совершенно безразлично. Те же самые люди, которые день за днём называют Трампа лжецом и совершенно правильно призывают его к ответу, когда он сделает что-то не то, а иногда и несправедливо обвиняют его, когда он ничего особенно плохого не сделал, будут притворяться, что вот этого никогда не было. Они будут делать вид, будто это нормально, что Джо Байден прячется в подвале и говорит с (рэпером. — ИноТВ) Карди Би, но не с журналистами. И что это нормально, когда Камала Харрис в эфире национального телевидения открыто признаёт себя беспардонной лгуньей. Мол, на дебатах можно говорить всё что угодно! Совершенно невероятно!



Просто на заметку: когда СМИ бесконечно твердят о почте США и о несуществующем почтовом скандале, при этом игнорируя тот факт, что Камала Харрис только что разоблачила себя как человека, говорящего неприкрытую ложь о собственном партнёре на выборах, осознайте, что мы живём во вселенной, где правда не имеет значения. Всё, что имеет значение, это подача информации. А мы все должны продолжать верить, верить, слушать и верить. Джо Байден — прекрасный кандидат, он не потерял хватку. А Камала Харрис настоящая, чудесная, совершенно честная с тобой, американский народ.



Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.



* Американский актёр Сизар Ромеро прославился как исполнитель роли злодея Джокера в телесериале «Бэтмен» (прим. ИноТВ).



** В США в случае смерти президента его полномочия автоматически переходят к вице-президенту. Ведущий Daily Wire шутит, что Камала Харрис, став вице-президентом в администрации Байдена, непременно отравит своего босса (прим. ИноТВ).